Wat is geluk? 4 vragen en antwoorden van een gelukspsycholoog

Iedereen wil koste wat het kost maar gelukkig zijn. Maar is die druk die we onszelf opleggen wel gezond? En hoe gaan we hiermee om? Bedrock’s Rosa en Lisanne spraken in hun podcast met gelukspsycholoog Josje Smeets over de quarterlifecrisis en de zoektocht naar geluk.

Smeets is docent psychologie aan de Universiteit van Maastricht en coacht mensen en bedrijven in hun zoektocht naar geluk.

Zijn we anno 2020 meer met geluk bezig dan vroeger?

„Nee, we hebben er alleen een mooi naampje aan gegeven. De oude Grieken en Egyptenaren waren al bezig met de zin van het leven. Hoe kunnen we groeien en onszelf ontwikkelen? Maar kijk ook eens naar Indonesië, waar ze zich al veel langer met meditatie bezighouden. Tegenwoordig plakken we daar de term geluk aan. Vijftig jaar geleden haalde men zingeving misschien vooral uit religie. Nu is dat minder en moeten we ergens anders onze zingeving vandaan halen. En dat is nu het ‘gelukkig zijn’.”

Waarom is de druk om gelukkig te zijn zo groot?

„Ten eerste voel je jezelf beter als de gelukshormonen op volle toeren draaien. Je ervaart dan een gevoel van een high of een flow en dat is fijn. Maar we kijken ook af bij anderen. Via social media zie je dat iedereen een topleven heeft. Dan moet jij dat ook, want anders hoor je er niet bij. En die social connectedness is iets waar wij heel erg naar op zoek zijn. Dat komt al uit de prehistorie, alleen overleef je niet. In de psychologie noemen we dat the need to belong. Die sociale vergelijking speelt een grote rol in de dagelijkse druk om jezelf gelukkig te voelen.”

Welke invloed hebben wij zelf op geluk?

„Geluk is voor 50 procent genetisch bepaald. Je wordt geboren met een basishoeveelheid happiness. De kans is groter dat jij een depressie hebt als het in je familie zit. 10 procent zit ‘m in omstandigheden. Die toffe nieuwe auto, dat leuke jurkje, die fijne relatie. 40 procent zit tussen de oren en dat is je mindset. Datgene wat je kan veranderen. Door jezelf bijvoorbeeld positiever te leren denken. Je hersenen kun je vergelijken met een spier. Op het moment dat je die traint, ga je neurale paden ontwikkelen die positiever zijn.”

Wat is jouw persoonlijke gelukshack?

„Voor mij is dat sporten een quick fix voor een gevoel van geluk. Elke ochtend, zeven dagen per week. Om alle gelukstofjes aan te zwiepen. Ik doe het gewoon om m’n hoofd leeg te maken en mijn dag door te nemen. Zonder groter doel. Op het moment dat ik moet gaan presteren, als ik bijvoorbeeld aan een wedstrijd mee zou doen, wordt het een moetje en geniet ik er niet meer van.”

Benieuwd naar het hele gesprek? Beluister de podcast Bedrock Talks op Spotify of iTunes.

Lees ook: 5 vragen en antwoorden over de vele voedingstrends van tegenwoordig

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.