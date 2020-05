Veilig wittere tanden: wat zijn de opties?

Bij een stralende glimlach horen een stel mooie witte tanden. Althans, dat is de algemene opvatting. Nu de gezondheid van ons gebit zelf significant verbeterd is, wordt er meer gefocust op de esthetiek van onze tanden.

Niet zo vreemd dan ook dat veel Nederlanders op zoek zijn naar een goede manier om de tanden te bleken. Welke opties bestaan hiervoor precies? Welke werken en zijn veilig en welke grote onzin? Ga je voor een klinische oplossing of een natuurlijke aanpak? In dit artikel staan de opties voor het bleken van tanden op een rij.

Hoe ontstaat tandverkleuring?

Het is een feit van het leven dat tanden, net als het haar, naarmate we ouder worden van kleur veranderen. Dit komt doordat het dentine, de laag net onder ons tandglazuur, steeds dikker wordt met de tijd. Naast ouderdom kunnen verkleuringen ook veroorzaakt worden door schade aan de tanden, door bepaalde medicijnen of door het consumeren van sterk verkleurende voedingswaren zoals rode wijn, koffie en nicotine.

Opties voor wittere tanden

Om wittere tanden te krijgen, heb je in feite twee opties. Je kunt dit bij de tandarts laten doen, of zelf thuis een behandeling toepassen. Deze thuisbehandeling wordt idealiter ook door een tandarts begeleid, of met grote voorzichtigheid benaderd.

Bij de tandarts

De tandarts heeft verschillende methodes om tanden witter te maken. Eerst wordt er goed gekeken naar de oorzaak van de verkleuring en aan de hand van de diagnose wordt de juiste behandelmethode vastgesteld. Of er een inwendige of uitwendige bleking nodig is bijvoorbeeld.

Voordeel van de tanden bleken bij de tandarts is dat je dus beter weet welke behandeling het meeste effect zal hebben. Ook mogen tandartsen volgens de regelgeving hogere concentraties van de werkzame bleekstof waterstofperoxide gebruiken. Nadelen zijn wel weer dat tanden bleken bij de tandarts vaak erg prijzig is, kosten die de meeste basis zorgverzekeringen niet vergoeden.

Thuis tanden bleken

Ook thuis kun je aan de slag met tanden bleken. Hier kies je helemaal zelf hoe je het aanpakt. Daarom is het belangrijk om te controleren of het product voldoet aan de strenge Europese wet- en regelgeving rondom thuis bleken. Ga dus altijd voorzichtig te werk. Je hebt voor het thuis bleken van tanden verschillende opties.

Thuis bleken onder begeleiding van de tandarts

Sommige tandartsen bieden de optie om het grootste gedeelte van de bleekbehandeling thuis uit te voeren. Voordeel hiervan is natuurlijk dat je minder lang in de tandartsstoel zit, wat voor de meeste mensen een welkome gedachte is.

Voor een thuisbehandeling wordt er vaak bij de tandarts een persoonlijk tandenbitje gemaakt, waarmee je vervolgens zelf samen met bleekgel aan de slag kan. Het fijne hierbij is dat je je tanden kunt bleken wanneer je maar wilt, maar tegelijkertijd op de kennis en hulp van een professional kan rekenen. Het nadeel is dat deze methode ook vrij prijzig is.

Thuis bleken met een bleekset

Hierbij ga je helemaal zelf aan de slag met het bleken van je tanden. Indien je weet dat de verkleuring van je tanden niet inwendig zijn veroorzaakt, dan is het zelf bleken een prima optie. Zorg er dan wel voor dat je de tandenbleekset bij een erkende partij koopt en het liefst van een aanbieder van binnen de Europese Unie.

Aangezien de behandeling niet onder toezicht van een tandarts of mondhygiënist staat, mogen de bleekgels die in de EU verkocht worden niet meer dan 0,1 procent waterstofperoxide bevatten. Hoewel de behandeling hierdoor minder effectief kan zijn, wordt hij ook een stuk veiliger. Uit studies is gebleken dat waterstofperoxide in te grote hoeveelheden en bij verkeerd gebruik schade aan de tanden en de mond kan veroorzaken.

Natuurlijke methodes om tanden te bleken

Naast klinische of chemische methodes, staat het internet ook vol van natuurlijke manieren om witte tanden te krijgen. Soms is het advies gewoon wat je tandarts ook zou zeggen, zoals op de juiste manier je tanden poetsen, een whitening tandpasta gebruiken, overstappen op een elektrische tandenborstel en regelmatig flossen. Ook kun je overwegen minder verkleurende etenswaren te nuttigen. Bye bye koffie, in dat geval.

Echter bestaat er ook advies om bijvoorbeeld met appelazijn of zuiveringszout je tanden behandelen of te gaan olietrekken met kokosolie. Hoewel de meeste van deze middelen redelijk veilig zijn, moet je ook hier voorzichtig te werk gaan. Weet ten eerste dat er nog vrijwel geen studies bestaan die de effectiviteit van bijvoorbeeld appelazijn voor wittere tanden aantonen. Ook kan overdadig gebruik van het zuur het glazuur van je tanden aantasten. We weten natuurlijk al sinds we klein zijn dat zuren en suikers niet goed zijn voor je gebit.

Een stralende glimlach

Kortom, er is niets mis met het willen van een witter gebit. De tanden zijn vaak een van de eerste dingen die iemand bij je ziet. Overweeg je echter om je tanden te bleken, zorg er dan voor dat je eerst alle opties afweegt en de meest veilige behandeling voor jou kiest.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

