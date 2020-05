Meer Nederlanders houden het op max één glas alcohol per dag

Steeds meer volwassen Nederlanders houden zich aan het advies van de Gezondheidsraad: drink geen of maximaal 1 glas alcohol per dag.

Volgens het Trimbos Instituut houden steeds meer mensen in ons land zich aan het advies om maximaal één glas alcoholhoudende drank per dag te drinken. In 2019 deed 41,5 procent van de volwassen bevolking dat. In 2014 was dat nog 37,5 procent. Dat blijkt uit een vandaag naar buiten gebracht onderzoek van het datzelfde Trimbos, het onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid.

Jongvolwassene het vaakst overmatige drinker

„Toch drinken 6 op de 10 Nederlanders gemiddeld nog altijd meer dan één glas alcohol per dag”, meldt de organisatie echter ook.

In 2019 was 1 op de 12 volwassenen een overmatige drinker. Dat wil zeggen: meer dan 14 glazen per week voor vrouwen en meer dan 21 glazen per week voor mannen. Jongvolwassenen (18-29 jaar) doen dit het vaakst (bijna 13 procent). Opvallend is dat dit percentage flink lager is onder de 30-49-jarigen (6,2 procent), maar onder de 50+ers weer toeneemt naar 8,3 procent.

Evenveel zware drinkers

Van de volwassenen drinkt 8,5 procent zwaar, namelijk minstens één keer per week op één dag meer dan 4 glazen voor vrouwen en 6 glazen voor mannen. Mannen drinken vaker overmatig of zwaar dan vrouwen.

Overmatig drinken is sinds 2014 licht gedaald, maar het percentage zware drinkers in Nederland blijft schommelen rond de 8 á 9 procent. De doelstelling van het Preventieakkoord Problematisch Alcoholgebruik is een daling van zowel overmatig als zwaar drinken onder volwassenen naar 5 procent in 2040.

Met mate genieten?

De slogan ‘Geniet, maar drink met mate’ werd vorig jaar door de wetenschap onderuitgehaald. Britse en Chinese wetenschappers voerden onderzoek uit en baseerden zich, zo schreven zij in medisch tijdschrift The Lancet, op de gegevens van alcoholgebruik en hart- en vaatziekten van een half miljoen Chinezen. ‘Slechts één drankje’ werd daarbij al als totaal niet oké bestempeld.

