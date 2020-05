‘Jongeren hebben liever seks met niet-rokers’

Jongeren willen liever geen relatie of seks met iemand die rookt. Dat melden de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij op basis van een enquête die ze hebben laten uitvoeren door I&O Research, aan de vooravond van Wereld Niet Roken Dag op 31 mei.

Twee derde van de oudere jongeren heeft liever geen seks met iemand die rookt. En 41 procent van de rokers offert zijn sigaretten op omwille van een niet-rokende nieuwe liefde. Ook voor een (ernstig) zieke naaste, is de helft van de jongeren bereid te stoppen.

Totaalverbod op sigaretten

De helft van de jongeren is voor een totaalverbod op sigaretten. Ruim 8 op de 10 ondervraagden vinden het duurder maken van sigaretten een goed middel om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Ook denkt 71 procent dat prijsverhoging een stimulans is om te stoppen met roken. Roken heeft geen stoer imago, zegt 80 procent.

Nu kost een pakje sigaretten acht euro. Jongeren denken dat het duurder maken van sigaretten ervoor zorgt dat minder jongeren beginnen met roken; 90 procent van de rokers zegt nooit meer sigaretten te kopen als een pakje boven de 15 euro komt; 75 procent haakt af bij 12 euro en 59 procent bij 10 euro.

Rijbewijs en auto motivatie om te stoppen met roken

Als belangrijkste reden om niet te roken wordt aangegeven: roken is ongezond, je gaat er dood aan, het kost veel geld en je gaat ervan stinken. Het onderzoek laat volgens de onderzoekers zien „dat de nieuwe generatie rookvrij omarmt en dat niet-roken de norm is”.

Ouders die hun kinderen willen overhalen om niet te roken, kunnen dit het beste doen door hier een rijbewijs (49 procent), auto (26 procent), meer vrijheid (22 procent) of een wereldreis (20 procent) tegenover te stellen.

Anti-rookmaatregelen

De Gezondheidsfondsen voor Rookvrij is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Deze coalitie ijvert voor het opgroeien van een rookvrije generatie. Ze wijst erop dat stoppen met roken in deze tijd extra belangrijk is, omdat er sterke aanwijzingen zijn dat rokers een grotere kans hebben op complicaties van het coronavirus.

De komende maanden worden meerdere anti-rookmaatregelen doorgevoerd. Zo worden schoolterreinen vanaf 1 augustus rookvrij en krijgen sigaretten per 1 oktober een neutrale verpakking.

