De piek van het hooikoortsseizoen is in aantocht

Het niezen in de elleboog viert de komende dagen hoogtij. Het hooikoortsseizoen komt tot een hoogtepunt.

Hoogtepunt klinkt vaak als iets positiefs, maar dat is voor hooikoortspatiënten in deze tijd een ander verhaal. Deze week begint de piekperiode van het graspollenseizoen, meldt Weeronline. Ruim 2 miljoen Nederlanders met een graspollenallergie zullen ernstige hooikoortsklachten ondervinden. Door de droogte is een vroege piek mogelijk voorkomen. De droogte zal er echter niet voor zorgen dat de die piek uitblijft. Ook in het droogste jaar tot nu toe, 1976, liep de graspollenconcentratie flink hoog op.

Jeukogen, niezen en snotteren

De bloei van de grassen leek vroeg op gang te komen door de zeer warme start van het jaar. Eind maart werden de eerste bloeihalmen al boven het maaiveld gezien en sinds half april wordt door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Elkerliek Ziekenhuis graspollen waargenomen. Dit zorgt bij veel mensen voor allergische reacties als jeukogen, niesbuien, snotteren en hoesten.

Ondanks de vroege grasgroei hebben we in Nederland geen uitzonderlijk vroege piek van het graspollenseizoen gezien. De bloei van het gras is mogelijk vertraagd door de extreme droogte in april en mei.

Bloeihalmen geven pollen af

Volgens de pollenplanner van Wageningen University zou de piekperiode van het graspollenseizoen de komende dagen alsnog moeten beginnen. De regen van het afgelopen weekend zal de bloei van de grassen bevorderen. De massaal aanwezige bloeihalmen in bermen en grasvelden zullen de komende dagen hun pollen aan de lucht afgeven. Volgens de verwachting van Weeronline valt tot en met begin juni geen regen van betekenis. Hierdoor neemt de hoeveelheid pollen in de lucht toe en dat heeft meer hooikoortsklachten tot gevolg.

Droogte biedt waarschijnlijk geen verlichting

Ook in juni valt naar verwachting minder regen dan normaal. De meeste dagen verlopen droog, warm en zonnig. Hierdoor blijft het nog droger dan in 1976, het droogste jaar tot nu toe. Wanneer het gras oppervlakkig geworteld is, is het erg afhankelijk van recent gevallen regen. Als het enkele weken op rij niet regent verdroogt het snel. Vooral op hoge zandgronden kan bij aanhoudende droogte het gras verdorren.

Biedt de droogte verlichting voor hooikoortspatiënten? Waarschijnlijk niet. Uit het verloop van de pollentellingen in het recorddroge jaar 1976 wordt duidelijk dat ook in extreem droge jaren de graspollenconcentratie hoog kan oplopen. De piek deed zich toen pas voor op 12 juni omdat de gemiddelde temperatuur in de eerste maanden van 1976 een paar graden lager was dan dit jaar. Het extreem warme voorjaar van 2018 met een zeer natte april resulteerde in een zeer vroege piek op 25 mei.

Hooikoortsklachten zijn allesbehalve prettig, schreef Metro eerder dit jaar al. Sommige mensen met een allergie snotterden tijdens de kerstdagen al.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.