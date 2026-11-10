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Onderzoek: millennials snacken 4 tot 5 keer per dag, maar 64 procent past binnen Schijf van Vijf

Een boterham, kop koffie of bakje yoghurt: ook dat kan volgens onderzoekers een snack zijn. Nederlandse millennials snacken gemiddeld vier tot vijf keer per dag, maar 64 procent van die momenten past binnen de Schijf van Vijf.

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Bij snacken denken we al snel aan chips, koek en chocolade. Maar een snack kan net zo goed een stuk fruit, een boterham of een kop koffie zijn. Het gaat dus niet alleen om wat je eet, maar ook om hoe en wanneer je dat doet. Eerder schreven we al over het aantal eetmomenten op een dag. Nieuw onderzoek laat zien dat de grens tussen een maaltijd en een tussendoortje minder duidelijk is dan we misschien denken.

64 procent van de snackmomenten past binnen de Schijf van Vijf

Onderzoekster Mariëlle de Vaal van Wageningen University & Research (WUR) volgde bijna 300 Nederlandse millennials een jaar lang. Via een mobiele app hielden de deelnemers bij wat ze aten en dronken. Ook noteerden ze of het om een maaltijd, tussendoortje of maaltijdvervanger ging.

Gemiddeld snackten de deelnemers vier tot vijf keer per dag. Opvallend: 64 procent van die snackmomenten bestond uit producten die binnen de Schijf van Vijf vallen. Denk aan fruit, komkommer, brood en yoghurt. Snack je dus een keer tussendoor, dan betekent dat niet meteen dat je ongezond bezig bent.

Waarom dezelfde komkommer niet altijd dezelfde snack is

Het onderzoek laat ook zien dat de situatie invloed heeft op hoe we een eetmoment zien. Een komkommer die je op je werk eet om de tijd tot de lunch te overbruggen, voelt misschien als een tussendoortje. Maar zet je diezelfde komkommer tijdens een gezellige avond met vrienden op tafel, dan is het ineens onderdeel van een sociaal moment.

Ook een kop koffie kan verschillende betekenissen hebben. Op kantoor drink je die misschien om wakker te blijven, terwijl je op een terras juist even gezellig bijkletst. Volgens De Vaal spelen naast honger en dorst ook gewoonte, gemak, ontspanning en gezelligheid een rol bij snacken.

Snackification: waarom ontbijt, lunch en tussendoortjes door elkaar lopen

De traditionele verdeling van ontbijt, lunch en avondeten is bovendien minder vanzelfsprekend geworden. Onderzoekers noemen die ontwikkeling ook wel snackification. We eten en drinken vaker kleine hoeveelheden verspreid over de dag.

Een boterham is daardoor niet altijd onderdeel van de lunch. Het kan ook een tussendoortje zijn. En andersom kan een snack soms een maaltijd vervangen. De grens tussen die twee vervaagt steeds meer.

Onderzoeker: niet het snackmoment, maar wat je eet is belangrijk

Volgens De Vaal is het niet zinvol om snacken automatisch als ongezond te bestempelen. Het is vooral belangrijk om te kijken naar wat je eet en waarom je iets neemt. Heb je echt trek, wil je even ontspannen of eet je uit gewoonte iets omdat anderen dat ook doen?

Dat betekent natuurlijk niet dat iedere snack even voedzaam is. Maar een tussendoortje hoeft niet iets te zijn waar je je schuldig over voelt. Een stuk fruit, wat yoghurt of een boterham kan net zo goed bij een gezond eetpatroon passen.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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