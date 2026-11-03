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RIVM: kinderen van 4 tot 11 jaar halen 11 procent van hun suiker uit zoet broodbeleg, meer dan snoep

Een boterham met hagelslag lijkt misschien onschuldiger dan een handje snoep. Toch halen kinderen volgens nieuw RIVM-onderzoek een groter deel van hun dagelijkse suiker uit zoet broodbeleg dan uit snoep en chocolade.

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Nederlanders blijken hun dagelijkse suikerinname flink te onderschatten, zo bleek eerder al uit cijfers. En nu blijkt uit het RIVM-rapport dat kinderen via hagelslag, jam en andere zoete soorten broodbeleg de meeste suikers binnenkrijgen.

Kinderen van 4 tot 11 jaar: 11 procent suiker uit zoet broodbeleg

Voor kinderen van 1 tot 3 jaar komt 8 procent van de totale suikerinname uit zoet broodbeleg. Snoep en chocolade zijn samen goed voor 3 procent. Bij kinderen tussen de 4 en 11 jaar is het verschil ook opvallend: 11 procent van de suikerinname komt uit zoet broodbeleg, tegenover 7 procent uit snoep en chocolade.

Bij tieners blijft broodbeleg eveneens een belangrijke suikerbron. Van hun totale suikerinname komt 10 procent uit zoet broodbeleg. Bij deze leeftijdsgroep staan koek en gebak bovenaan, met 12 procent. Snoep en chocolade zijn goed voor 6 procent.

Waarom zoet broodbeleg meer bijdraagt dan snoep

Het RIVM onderzocht de suikerinname van Nederlanders in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De onderzoekers gebruikten gegevens van ruim 3500 mensen die bijhielden wat ze aten en dronken. Zo konden ze berekenen welke productgroepen het meest bijdragen aan de totale suikerinname.

De percentages betekenen overigens niet dat een boterham met hagelslag automatisch meer suiker bevat dan een snoepje. Het gaat om het aandeel dat een productgroep levert aan alle suikers die kinderen op een dag binnenkrijgen. Omdat broodbeleg regelmatig terugkomt bij het ontbijt en de lunch, kan het totaal behoorlijk oplopen.

Minder suiker op brood: deze alternatieven kunnen ouders kiezen

Wie als ouder minder suiker wil geven, hoeft zoet broodbeleg niet meteen helemaal te schrappen. Afwisselen kan al helpen. Denk bijvoorbeeld aan pindakaas zonder toegevoegde suikers, ei, hummus of plakjes fruit. Ook kun je verschillende soorten beleg aanbieden, zodat kinderen niet automatisch voor iets zoets kiezen.

Het onderzoek laat vooral zien dat het zinvol is om verder te kijken dan snoep en koekjes. Juist de producten die kinderen dagelijks eten, kunnen ongemerkt een flinke bijdrage leveren aan hun suikerinname. Een boterham met zoet beleg is dus niet meteen een probleem, maar het is wel goed om te beseffen hoeveel zulke dagelijkse keuzes bij elkaar kunnen optellen.

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