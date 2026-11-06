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Voedingscentrum over voorgesneden groenten: 1 vitamine is kwetsbaar, maar hoe ongezond is dat?

Voorgesneden groenten verliezen tijdens het bewaren een deel van hun vitamines, vooral vitamine C. Toch zijn ze volgens het Voedingscentrum nog steeds een gezonde keuze. Hoeveel verschil maakt dat zakje roerbakgroenten uit de supermarkt eigenlijk?

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Door het snijden en bewaren komen de groenten in aanraking met zuurstof en licht, waardoor een deel van de vitamines verloren kan gaan.

Waarom verliest voorgesneden groente vooral vitamine C?

Bij het snijden van groenten worden de cellen beschadigd. Daardoor komen bepaalde voedingsstoffen in aanraking met zuurstof. Vooral vitamine C is daar gevoelig voor. Ook licht en de tijd die verstrijkt tussen het snijden en eten kunnen invloed hebben op de hoeveelheid vitamines.

Het Voedingscentrum bevestigt dat voorgesneden groenten minder vitamine C kunnen bevatten dan ongesneden groenten. Het verlies blijft volgens de organisatie wel beperkt als de groenten onder een beschermende atmosfeer worden verpakt. Daarbij wordt de hoeveelheid zuurstof in de verpakking verlaagd, waardoor de groenten langer goed blijven en minder snel vitamines verliezen.

Het verschil tussen voorgesneden en zelfgesneden groenten is klein. Het vitamineverlies gaat niet meteen heel snel. Vooral als je groenten thuis snijdt en ze daarna direct opeet of bereidt, is er weinig reden tot zorgen.

Voedingscentrum: voorgesneden groenten blijven gezond

Hoewel er bij het snijden wat vitamine C verloren kan gaan, blijven andere voedingsstoffen grotendeels behouden. Denk bijvoorbeeld aan vezels en mineralen. Die verdwijnen niet zomaar doordat een groente in kleinere stukjes wordt gesneden.

Ook voedselkwaliteitsonderzoekers van Wageningen University & Research hebben gekeken naar wat er met vitamines gebeurt als groenten worden gesneden. In een artikel van Wageningen-expert Eelke Westra wordt uitgelegd dat vooral vitamine C gevoelig is voor contact met zuurstof. Toch betekent dat niet dat voorgesneden groenten ineens veel minder gezond zijn. Ze bevatten nog steeds belangrijke voedingsstoffen en zijn dus een prima keuze.

Dat maakt voorgesneden groenten niet ineens een ongezonde keuze. Sterker nog: als een zakje voorgesneden groenten ervoor zorgt dat je vaker groenten eet, is dat alleen maar mooi meegenomen.

Zo bewaar je voorgesneden groenten zonder onnodig kwaliteitsverlies

Niet alleen het snijden, ook het bewaren speelt een rol. Hoe langer groenten liggen, hoe meer de kwaliteit en sommige voedingsstoffen achteruit kunnen gaan. Daarom is het verstandig om voorgesneden groenten niet onnodig lang te bewaren.

Het Voedingscentrum adviseert om voorgesneden groenten in de koelkast te bewaren, bij voorkeur in de originele verpakking en in de groentelade. Is de verpakking eenmaal geopend? Bewaar de groenten dan goed afgesloten en eet ze zo snel mogelijk op. Houd ook de uiterste gebruiksdatum op de verpakking in de gaten. Na de TGT-datum kun je ze beter niet meer eten, omdat ziekteverwekkers zich kunnen vermenigvuldigen zonder dat je dat altijd kunt zien of ruiken.

Je hoeft voorgesneden groenten die al gewassen zijn overigens niet nog een keer af te spoelen. Staat er op de verpakking dat de groenten gewassen zijn, dan kun je ze direct gebruiken. Dat adviseert het Voedingscentrum ook in de uitleg over het wassen van groenten en fruit.

Zelf snijden of voorgesneden kopen: wat scheelt het aan vitamines?

Wie zoveel mogelijk vitamines wil behouden, kan groenten het beste kort voor het eten snijden. Maar dat betekent niet dat je voortaan met een volle snijplank in de keuken moet staan. Het verschil in voedingswaarde is beperkt en voorgesneden groenten leveren nog steeds belangrijke voedingsstoffen.

Uiteindelijk is het vooral belangrijk dat je voldoende groenten eet. Of je nu zelf een paprika snijdt of een zakje roerbakgroenten opentrekt: beide tellen mee. Het gemak van voorgesneden groenten kan er juist voor zorgen dat je sneller een gezonde maaltijd op tafel zet.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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