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Onderzoek: ook vorig jaar aten Nederlanders minder vlees

Ook vorig jaar aten Nederlanders minder vlees, melden onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR). Met name varkensvlees werd minder gegeten. Het eten van rundvlees daalde licht. Kip werd daarentegen iets meer gegeten. WUR houdt sinds 2005 de vleesconsumptie van Nederlanders bij.

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Het totale vleesverbruik van Nederlanders was in 2025 67,3 kilo per persoon. Dat is anderhalve kilo lager dan een jaar eerder. Dit is het zogeheten karkasgewicht waarmee de onderzoekers rekenen, inclusief bot. Ongeveer de helft daarvan wordt opgegeten, waardoor Nederlanders gemiddeld 34 kilo vlees aten vorig jaar. In 2024 was dat zo’n 37 kilo.

Al een aantal jaar op rij daalt de totale vleesconsumptie in Nederland. De onderzoekers schrijven dat deze trend doorzet. Ook de verschuiving van minder rood vlees eten en meer pluimveevlees zet door. Dat komt overeen met andere landen. „Vlees eten wordt steeds minder populair. Dat is goed nieuws voor de dieren en het klimaat”, schrijft Wakker Dier in een persbericht.

Voor de berekening van de cijfers over 2025 hebben de onderzoekers met terugwerkende kracht tot 2018 een correctie doorgevoerd op gebruikte data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), schrijven ze. Het aantal geslachte dieren heeft namelijk invloed op het vleesverbruik. De CBS-cijfers over varkensslachtingen bleken hoger dan cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). „Deze correctie resulteert in een aanmerkelijk lager varkensvleesverbruik dan eerder gerapporteerd, en leidt daarmee ook tot een bijstelling naar beneden als het gaat om het totale vleesverbruik”, lichten ze toe. „Het CBS heeft aangegeven zijn data te gaan corrigeren”, schrijft Wakker Dier.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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