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Studie: 85 procent minder ultrabewerkt eten toont opvallend effect op depressieve klachten

Onderzoekers van UC San Francisco zagen depressieve klachten afnemen bij mensen die 85 procent minder ultrabewerkt voedsel aten. De kleine, nieuwe studie in JAMA Psychiatry roept daarmee een opvallende vraag op: hoeveel invloed heeft ons dagelijkse eten op onze stemming?

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Ook angstklachten namen iets af.

Deelnemers aten ruim 85 procent minder ultrabewerkt voedsel

Onder ultrabewerkt voedsel vallen allerlei industrieel geproduceerde producten, zoals verpakte snacks, fastfood en suikerhoudende dranken. Ze bevatten vaak ingrediënten als kleurstoffen, smaakversterkers, conserveermiddelen en emulgatoren. En juist die producten laten staan, kan behoorlijk lastig zijn. Volgens onderzoeker Nyasha Chagwedera zijn ze vaak goedkoop, gemakkelijk verkrijgbaar én zo samengesteld dat we er graag van blijven eten.

De 20 deelnemers aan het onderzoek waren gemiddeld 44 jaar oud en 70 procent was vrouw. Naast depressie hadden veertien deelnemers ook angstklachten. Alle deelnemers hadden een hoge BMI en minstens één stofwisselingsgerelateerde aandoening, zoals een hoge bloeddruk, diabetes of een verhoogd LDL-cholesterol.

De deelnemers werden verdeeld over twee groepen. De ene groep bleef vier weken het normale eetpatroon volgen, terwijl de andere groep overstapte op voeding met weinig ultrabewerkte producten. Daarna wisselden de groepen van dieet. De deelnemers kochten en kozen zelf hun eten, met begeleiding van de onderzoekers. Bij het onderzoek moet gezegd worden dat de onderzoeksgroep niet representatief is. Er kunnen dus geen harde conclusies uit getrokken worden.

Kunnen darmen verklaren waarom ultrabewerkt voedsel samenhangt met depressie?

Een mogelijke verklaring voor het gevonden effect ligt volgens de wetenschappers in de verbinding tussen onze darmen en hersenen. Ultrabewerkt voedsel zou de beschermende darmwand kunnen aantasten en zo laaggradige, chronische ontstekingen in het lichaam kunnen bevorderen. Die ontstekingen zouden vervolgens invloed kunnen hebben op de hersenen en mogelijk samenhangen met depressieve klachten.

Waarom 20 deelnemers nog geen bewijs zijn dat voeding depressie behandelt

De resultaten verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Psychiatry. De onderzoekers benadrukken wel dat het om een kleine pilotstudie gaat. Of het aanpassen van je eetpatroon daadwerkelijk depressieve klachten vermindert, moet daarom nog in veel groter onderzoek worden vastgesteld.

Wel geeft de studie aanleiding om verder te onderzoeken of voeding een aanvullende rol kan spelen bij de behandeling van depressieve klachten. De onderzoekers willen het experiment daarom op grotere schaal herhalen. Een volgende onderzoeksfase staat naar verwachting vanaf 2028 gepland.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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