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Hongerig naar de supermarkt? Onderzoek onder klanten ontkracht een bekend boodschappenadvies

Met honger naar de supermarkt gaan leidt niet automatisch tot meer impulsaankopen. Dat blijkt uit onderzoek van Breda University of Applied Sciences onder 323 klanten. Vooral je boodschappendoel blijkt een belangrijke rol te spelen.

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Met een knorrende maag de winkel in stappen leidt zelden tot een financieel voordelig mandje, is de heersende gedachte. Supermarkten spelen immers slim in op impulsaankopen en willen ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk geld uitgeeft. Nu lijkt de gedachte over honger alleen niet helemaal te kloppen.

Onderzoek onder 323 supermarktklanten: honger vooral van invloed bij snoep en snacks

Om de kosten zoveel mogelijk te drukken, kun je beter met een goed gevulde maag de winkel instappen. Althans, dat was het idee altijd. Uit onderzoek van de Breda University of Applied Sciences blijkt nu dat die theorie achterhaald is. Wat blijkt? Honger had over het hele boodschappenmandje gezien geen duidelijk effect op impulsaankopen. Alleen bij snoep en snacks was er een verband: wie één punt hongeriger was op een schaal van 0 tot 10, had 9 procent meer kans om een impulsaankoop te doen.

Wat wél een verschil lijkt te maken, is de leeftijd van klanten. Oudere mensen waren minder geneigd om impulsaankopen te doen dan jongere mensen. Opvallend is dat deelnemers van 55 en ouder aangaven het meeste hongergevoel te hebben, maar tegelijkertijd dus de minste impulsaankopen deden. „Dit wijst erop dat ervaring en zelfbeheersing zwaarder kunnen wegen dan fysieke eetlust”, aldus het onderzoek.

69 procent doet impulsaankoop zonder concreet boodschappendoel

Ook met welk doel mensen een supermarkt ingingen, blijkt verschil te maken tussen wel of geen impulsaankopen doen. „Consumenten die zonder specifiek boodschappenlijstje of doel de winkel binnenliepen, deden in 69 procent van de gevallen een impulsaankoop. Bij mensen die hun standaard boodschappenronde deden, lag dat percentage op 24 procent.”

Voor consumenten geldt dus een simpel advies, zegt onderzoeker Sait Durgun: „Wat je van plan bent te doen voordat je de winkel binnenstapt, is voor impulsaankopen wellicht belangrijker dan hoe hongerig je bent.” Durgun komt tot die conclusie nadat hij maar liefst 323 supermarktbezoekers heeft gevolgd en 3819 supermarktproducten heeft geanalyseerd.

Marketingpsycholoog Han Lammers: zo beïnvloeden winkels je koopgedrag

Dat supermarkten veel trucjes hebben om je naar hun winkel te lokken en zo veel mogelijk uit te geven, was al langer bekend. Ons koopgedrag wordt nu eenmaal beïnvloed door allerlei marketingtrucs. Maar daar helemaal nooit intrappen? Dat is misschien wat lastig. Al kun je jezelf volgens marketingpsycholoog Han Lammers wel wapenen.

Als voorbeeld haalt de psycholoog fastfoodketen McDonald’s aan. „Bij McDonald’s kost een frietje of hamburger los meer dan wanneer je ze in een menu bestelt. De truc is: het frietje en de hamburger krijgen een extra hoge prijs. Ze zijn niet aan het menu toegevoegd, omdat McDonald’s verwacht ze veel te verkopen. Ze dienen puur als afleiding, die het menu aantrekkelijker laat lijken dan het is.” Meer advies van Lammers lees je in dit artikel.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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