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Nederlanders drinken 3,5 kopjes koffie per dag: Voedingscentrum legt uit wanneer het te veel wordt

Nederlanders drinken gemiddeld 3,5 kopjes koffie per dag, blijkt uit nieuw onderzoek van Koffie & Thee Nederland. Maar hoeveel cafeïne is eigenlijk verstandig? Volgens het Voedingscentrum hangt dat onder meer af van je gezondheid en gevoeligheid.

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Koffie is na kraanwater de meest gedronken drank van Nederland. Maar liefst 78 procent van de Nederlanders drinkt minstens één keer per week koffie en 62 procent drinkt het dagelijks. Dat blijkt uit het Nationaal Koffie & Thee Onderzoek 2026.

Toch drinken we iets minder koffie dan voorheen. In 2024 lag het gemiddelde nog op 3,6 kopjes per dag. Vooral het aantal mensen dat dagelijks vijf tot zes kopjes drinkt, is afgenomen.

Voedingscentrum: ongeveer 5 kleine kopjes koffie per dag onder bepaalde voorwaarden

Wie graag meerdere kopjes koffie per dag drinkt, hoeft niet direct zijn koffiezetapparaat de deur uit te doen. Volgens het Voedingscentrum kunnen gezonde volwassenen die niet zwanger zijn of borstvoeding geven, naast drie kopjes groene of zwarte thee gemiddeld ongeveer vijf kopjes koffie per dag drinken. Daarbij gaat het om kopjes van 125 milliliter en om mensen die verder weinig of geen cafeïne binnenkrijgen.

Hoeveel cafeïne er precies in een kop koffie zit, verschilt per soort en bereidingswijze. Ook je persoonlijke gevoeligheid voor de stof speelt een rol. De één drinkt ’s avonds zonder problemen nog een espresso, terwijl de ander na een kop koffie in de middag ’s avonds nog ligt te woelen in bed.

Al 100 milligram cafeïne kan bij gevoelige mensen de slaap verstoren

Vooral dat laatste kopje koffie kan invloed hebben op je nachtrust. Cafeïne kan ervoor zorgen dat je moeilijker in slaap valt of minder lang slaapt. Volgens het Voedingscentrum kan ongeveer 100 milligram cafeïne, vergelijkbaar met twee kopjes koffie van 125 milliliter, bij mensen die gevoelig zijn voor cafeïne al invloed hebben op de slaap. Dat geldt zeker wanneer je de koffie een paar uur voor het slapengaan drinkt.

Er bestaat daarom geen vast tijdstip waarop iedereen moet stoppen met koffie drinken. Hoe snel je lichaam cafeïne afbreekt, verschilt namelijk per persoon. Merk je dat je ’s avonds moeilijk in slaap komt? Dan kan het helpen om je laatste kop koffie eerder op de dag te drinken.

44 procent denkt dat koffie uitdroogt, maar dat is een misverstand

Een ander hardnekkig misverstand is dat koffie je lichaam uitdroogt. Uit het Nationaal Koffie & Thee Onderzoek blijkt dat 44 procent van de koffiedrinkers dit nog altijd ten onrechte denkt. Cafeïne kan ervoor zorgen dat je wat eerder moet plassen, maar koffie draagt tegelijkertijd bij aan je vochtinname. Je hoeft een kop koffie dus niet automatisch te compenseren met een extra glas water.

De conclusie? Je hoeft je dagelijkse koffiemoment niet op te geven. Let vooral op hoeveel je drinkt, houd rekening met je eigen gevoeligheid voor cafeïne en kijk of je laatste kopje invloed heeft op je slaap.

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