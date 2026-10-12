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Olijfolie vóór koolhydraten eten: Japanse wetenschappers ontdekken waarom de volgorde verschil maakt

Japanse wetenschappers hebben ontdekt dat olijfolie vóór koolhydraten de bloedsuikerpiek bij muizen kan afremmen. Het onderzoek werpt nieuw licht op een verrassend simpele vraag: maakt het voor je gezondheid uit in welke volgorde je eet?

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Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat vet eten vóór koolhydraten ervoor kan zorgen dat de bloedsuikerspiegel na een maaltijd minder snel stijgt. De bevindingen zijn vooral interessant voor mensen met diabetes type 2.

Muizen krijgen 15 minuten vóór suiker olijfolie: dit gebeurt er

Voor het onderzoek kregen muizen na een nacht vasten verschillende voedingsstoffen toegediend. De ene groep kreeg eerst water en daarna glucose, oftewel suiker. Een tweede groep kreeg eerst olijfolie en vijftien minuten later glucose. Bij de derde groep gebeurde precies het omgekeerde: eerst glucose en daarna olijfolie.

Wat bleek? Bij de muizen die eerst olijfolie kregen, steeg de bloedsuikerspiegel na de glucose minder sterk dan bij de dieren die de olie pas achteraf kregen. De onderzoekers ontdekten ook waarom dat mogelijk gebeurt. De olijfolie zorgde ervoor dat de maag zich langzamer leegde. Daardoor kwam de glucose geleidelijker in de dunne darm terecht en werd deze minder snel opgenomen. En dat is belangrijk, want grote pieken in de bloedsuikerspiegel kunnen vooral bij mensen met diabetes problemen veroorzaken.

Olijfolie beïnvloedt GLP-1, een hormoon dat de bloedsuiker regelt

Maar er gebeurde nog iets opvallends in het lichaam van de muizen. Als ze eerst olijfolie kregen, werden verschillende hormonen geactiveerd die betrokken zijn bij het reguleren van de bloedsuiker. Een daarvan is GLP-1, een hormoon dat ook een belangrijke rol speelt bij bekende diabetes- en afslankmedicijnen. Daarnaast zagen de onderzoekers een toename van GIP en glucagon. Vooral dat laatste hormoon zorgde voor verbazing. Glucagon staat er namelijk om bekend dat het de bloedsuikerspiegel juist verhoogt. Toch lijkt het in combinatie met GLP-1 bij te dragen aan het afremmen van bloedsuikerpieken.

Toen de wetenschappers de werking van beide hormonen tegelijkertijd blokkeerden, werd het gunstige effect van de olijfolie kleiner. Ook de nervus vagus, een belangrijke zenuw die signalen tussen de hersenen en het spijsverteringsstelsel doorgeeft, bleek een rol te spelen.

Ook muizen met diabetes type 2 hebben minder sterke bloedsuikerpieken

Opvallend genoeg zagen de onderzoekers het effect niet alleen bij gezonde muizen. Ook dieren met diabetes type 2 en een ernstig tekort aan insuline profiteerden van de aangepaste volgorde. Dat maakt de resultaten volgens de wetenschappers interessant. Het aanpassen van de volgorde waarin je eet, is immers een stuk eenvoudiger dan een compleet nieuw dieet volgen.

„De volgorde van eten is aantrekkelijk, omdat mensen alleen hoeven te veranderen hoe ze hun maaltijd eten, zonder hele voedselgroepen te schrappen”, zegt onderzoeker Daisuke Yabe van de Universiteit van Kyoto. Eerdere onderzoeken bij mensen lieten al zien dat groenten, eiwitten of vetten eten vóór koolhydraten kan helpen om bloedsuikerpieken te beperken.

Werkt olijfolie vóór koolhydraten ook bij mensen?

Betekent dit dat je voortaan vóór iedere maaltijd een lepel olijfolie moet nemen? Zo simpel is het niet. Om dat zo zwart-op-wit te zeggen, is volgens de wetenschappers nog onderzoek nodig. Bovendien is olijfolie weliswaar rijk aan onverzadigde vetten, maar bevat het ook behoorlijk wat calorieën. Extra olie toevoegen aan je maaltijden is dus niet automatisch gezonder.

En die extra oliën blijken óók niet tegen een kater te helpen, ook al is dat het fabeltje dat rondgaat. Olijfolie kan een kater zelfs erger maken, uitstellen en langer laten duren, iets waar je ongetwijfeld niet op zit te wachten.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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