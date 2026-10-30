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Durf jij het aan, een oliebol met pizzasmaak? ‘Die gesmolten kaas en salami zag ik niet aankomen’

Hij bestaat echt: een oliebol met pizzasmaak. Zou jij die bestellen? Of houd je het liever bij een gewone oliebol of eentje met krentjes?

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Zo af en toe komt er een gek of opvallend product langs. Zo was er de Dubai-oliebol, gevuld met pistachecrème. Die was afgekeken van een online succes, de Dubai-reep (Metro interviewde de bedenkster van de reep). Er bestaat ook een tompouce-oliebol, een variant op de crompouce (de soms bejubelde en dan weer afgekraakte croissant met room en roze glazuur).

‘Een pizza-oliebol is zo logisch als wat’

Zo kunnen we vast eeuwig doorgaan, maar in Amsterdam is nu de pizza-oliebol opgedoken. De vaste oliebollenkraam op het Belgiëplein in de wijk Nieuw-West heeft het bijzondere baksel met pizzasmaak nu in het assortiment. Dat was reden voor Metro’s Telegraaf-collega Max van den Broek om de oliebol van 3,50 euro te testen. In de video boven het artikel zie je hem happen en reageren. Zijn conclusie is onder meer: „Gesmolten kaas en plakken salami, die had ik even niet zien aankomen.”

Chantal Stuij de Poorter staat in de bewuste kraam en is verantwoordelijk voor de oliebol die Van den Broek uitprobeert. Zij zegt: „Het is zo logisch als wat, iedereen houdt van pizza. Je wilt voor ieder wat wils maken, dus ga je ook een keer de hartige kant op. Zoet is er genoeg.” Wat deze bakster betreft is een pizza-oliebol dus logisch. Zou jij ‘m nemen?

Zou jij een pizza-oliebol eten? Kies een optie Ja hoor, ik ben benieuwd. Neeeeee, ik moet er niet aan denken. Stem Ja hoor, ik ben benieuwd. Gestemd 45% Neeeeee, ik moet er niet aan denken. Gestemd 55%

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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