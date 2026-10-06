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Amsterdam UMC: rond 94 procent van onderzochte scholen is voedselaanbod vooral ongezond

Het voedselaanbod in tien Nederlandse steden is in tien jaar verder verslechterd. Volgens onderzoek van Amsterdam UMC werd 77 procent van de onderzochte buurten ongezonder. Rond scholen springt het probleem eruit: 93,6 procent ligt in een omgeving met veel ongezonde verkooppunten.

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Onderzoekers brachten de voedselomgeving in alle buurten van Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, ‘s-Hertogenbosch, Groningen, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Tilburg in kaart. Er werd gekeken hoe gezond of ongezond het voedselaanbod in een gebied is. Onder andere het type voedselverkooppunten, het aantal verkooppunten en de afstand daartoe werden meegerekend.

Alle 10 onderzochte steden scoren tussen -252 en -327

Alle tien de gemeenten scoren in het onderzoek van het Amsterdam UMC erg ongezond. Op een schaal van +500 (uiterst gezond) tot -500 (uiterst ongezond) scoren de gemeenten vrij slecht. Alle steden zitten tussen de -252 en de -327. Binnen de gemeenten zitten daarentegen grote verschillen tussen verschillende wijken.

Buurten variëren van relatief neutraal (dat is een score van 0) tot uiterst ongezond, met scores van -450. Met de cijfers moeten gemeenten meer inzicht krijgen in hun voedselomgeving. Zo legt onderzoeker Maud ter Bogt uit: „Gemeenten hadden tot nu toe beperkte instrumenten om de voedselomgeving systematisch en ruimtelijk in kaart te brengen, terwijl zij wel een wettelijke taak hebben om de publieke gezondheid van hun inwoners te beschermen en te bevorderen.”

93,6 procent van middelbare en mbo-scholen ligt tussen veel ongezond aanbod

„Met de Voedseldrukmonitor bieden we gemeenten en GGD’en een gestandaardiseerde en praktische manier om de voedselomgeving inzichtelijk te maken en mee te nemen in ruimtelijke en beleidsmatige afwegingen”, zegt Ter Bogt. Ook in 2014, tien jaar eerder, werd het onderzoek al eens uitgevoerd. Sindsdien zijn 77 procent van de buurten in Nederland nog ongezonder geworden. Bovendien ligt 93,6 procent van de middelbare en mbo-scholen in een omgeving met veel ongezonde verkooppunten.

„Een gezonde voedselomgeving is een belangrijke voorwaarde voor de volksgezondheid”, stelt onderzoeker Ter Bogt. „Toch is het aanbod van ongezond eten en drinken groot, bijvoorbeeld in de buurt van scholen, in winkelstraten, bij stations en OV-haltes en in woonwijken. Deze ongezonde voedseldruk maakt het lastig om gezonde keuzes te maken. Een logisch gevolg hiervan is dat mensen overgewicht en andere voedingsgerelateerde ziekten ontwikkelen.”

Waarom een ongezonde voedselomgeving gevolgen kan hebben voor de gezondheid

Eerder berichtte Metro al dat Nederland afstevent op een heuse obesitasepidemie. Meer dan de helft van de volwassenen in ons land kampt met overgewicht. „Wij zien vooral de mensen die al jarenlang met ernstig overgewicht kampen”, zei de chirurg Rob Snoekx eerder al tegen Metro. „Vaak hebben zij ook andere gezondheidsproblemen ontwikkeld, zoals diabetes type 2, versleten gewrichten of hart- en vaatziekten.”

Een aanhangend gevolg is dat meer mensen in ons land de ziekte diabetes of prediabetes hebben. Het gaat om 1,4 miljoen Nederlanders. Hoe dat komt, en hoe je deze ziekte kan herkennen, lees je hier.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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