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Smaakt eten lekkerder als je het met je handen eet? ‘Met mes en vork hou je informatie voor jezelf achter’

Je handen spelen een grotere rol bij eten dan je misschien denkt. Voordat je een hap neemt, geven je handen je al allerlei informatie over het eten. Door het aan te raken, voel je bijvoorbeeld hoe zacht, hard, warm, koud, glad of knapperig iets is.

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Die informatie gebruikt je brein om alvast een verwachting te vormen van wat je gaat proeven. Volgens onderzoek kan aanraking daardoor invloed hebben op hoe je een maaltijd beleeft. In veel culturen zijn handen nog altijd het bestek. Maar beïnvloedt dat ook echt de smaak? NTR Wetenschap vroeg het aan onderzoeker Betina Piqueras van Wageningen University & Research.

Al onze zintuigen werken samen tijdens het eten

Smaakt eten echt anders, en misschien zelfs lekkerder als je het met je handen eet? Dat ligt genuanceerd. „Handen spelen een hele grote rol in de eetervaring. Eten is meer dan alleen wat je tong proeft. Al je zintuigen spelen een grote rol. Eten is een ‘multisensorische ervaring’. Van ruiken tot proeven en horen, maar ook zien speelt een rol”, zegt Piqueras tegen NTR.

Je zintuigen werken dus samen; tast is daar een van. Door mes en vork te gebruiken, hou je eigenlijk informatie voor jezelf achter. Als je je handen gebruikt, kun je al een beetje voorspellen hoe het eten zal zijn, nog voordat je een eerste hap neemt. „Het geeft veel informatie over de temperatuur, structuur en textuur van het eten. Wat ons brein vervolgens doet, is die informatie gebruiken om alvast een heel goede indruk te vormen van hoe het eten zal smaken”, zegt de expert.

De invloed van aanraking verschilt per persoon

Wanneer die verwachting overeenkomt met wat je uiteindelijk in je mond ervaart, kan dat zorgen voor een positievere eetervaring. Maar als het mondgevoel heel anders is dan verwacht, kan het eten juist tegenvallen.

Toch werkt dit niet bij iedereen hetzelfde. „Verschillende factoren spelen een rol, zoals hoeveel behoefte iemand heeft aan aanraking. Sommige mensen vinden het prettig om eten eerst te voelen, terwijl anderen daar veel minder waarde aan hechten. Ook bekendheid met bepaald eten en culturele achtergrond kunnen hierbij een grote rol spelen.

Maakt eten met je handen het eten dus lekkerder? Niet per se. Maar door je eten eerst te voelen, kan de totale eetervaring wel intenser worden.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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