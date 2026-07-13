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Zijn diepvriesgroenten en fruit uit blik net zo gezond als vers? Dit zegt de wetenschap

Verse groenten en fruit hebben een gezond imago, maar ze zijn niet altijd de goedkoopste keuze. Zeker nu boodschappen steeds duurder worden, grijpen veel mensen vaker naar diepvriesproducten of groenten en fruit uit blik. Maar lever je daarmee in op voedingswaarde?

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Volgens voedingswetenschappers is het antwoord verrassend geruststellend.

Diepvries en blik vaak net zo voedzaam als vers

Groenten en fruit zitten vol vitamines, mineralen en vezels. Ze verkleinen onder meer de kans op hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker. Toch halen veel mensen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet.

Wie denkt dat alleen verse producten gezond zijn, heeft het mis. Onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Food Quality and Preference laat zien dat diepvriesgroenten en fruit uit blik hun voedingsstoffen grotendeels behouden. Soms bevatten ze zelfs méér voedingsstoffen dan verse producten die al een week in de koelkast liggen. In sommige gevallen pakt invriezen zelfs gunstig uit. Zo bevatten diepvriesabrikozen vaak meer vitamine C dan verse exemplaren, doordat deze vitamine wordt gebruikt tijdens het conserveringsproces.

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Waarom diepvries vaak een slimme keuze is

Diepvriesgroenten worden meestal kort na de oogst ingevroren. Daardoor blijven kleur, structuur en voedingsstoffen goed behouden. Bovendien zijn ze vaak al gesneden, waardoor je sneller een gezonde maaltijd op tafel zet.

Een ander voordeel: diepvriesproducten zijn veel langer houdbaar. Daardoor belanden ze minder snel in de afvalbak, wat niet alleen goed is voor je portemonnee, maar ook voor het milieu.

Groenten uit blik

Ook groenten en fruit uit blik kunnen een gezonde keuze zijn. Tijdens het inblikken gaan weliswaar sommige vitamines, zoals vitamine C, deels verloren door verhitting, maar moderne productietechnieken beperken dat verlies steeds beter.

Wel is het slim om goed naar het etiket te kijken. Groenten uit blik bevatten soms veel toegevoegd zout. Kies daarom bij voorkeur voor varianten met ‘geen toegevoegd zout’ of een laag natriumgehalte. Door groenten uit blik af te spoelen onder de kraan kun je bovendien een deel van het zout verwijderen. Bij fruit uit blik geldt juist dat je beter kunt kiezen voor producten op sap in plaats van op siroop. Zo krijg je minder toegevoegde suikers binnen.

Bonen uit blik zijn een gezonde toevoeging

Peulvruchten zoals linzen, kikkererwten en bonen uit blik zijn volgens voedingsdeskundigen een eenvoudige manier om meer vezels en plantaardige eiwitten binnen te krijgen. Ze zijn al gaar en kunnen direct door een salade, pasta of stoofgerecht.

Ook diepvrieserwten en edamame zijn handige producten om standaard in huis te hebben. Ze zijn binnen enkele minuten klaar en maken een maaltijd snel voedzamer.

🤨 Zijn er ook nadelen? Diepvriesgroenten kunnen iets zachter worden als ze na het ontdooien opnieuw worden ingevroren. Daarnaast bestaat er een kleine kans op besmetting met de bacterie ‘Listeria monocytogenes’. Door diepvriesgroenten goed te verhitten voordat je ze eet, is dat risico vrijwel verdwenen.

En hoe zit het met gedroogde producten?

Gedroogde bonen, linzen en kikkererwten zijn vaak nog goedkoper dan varianten uit blik en blijven lang houdbaar. Wel kosten ze meer tijd om te bereiden, omdat sommige soorten eerst moeten weken.

Gedroogd fruit is minder geschikt als dagelijkse vervanger van vers of diepvriesfruit. Tijdens het drogen wordt de natuurlijke suiker geconcentreerd, waardoor je ongemerkt meer suiker binnenkrijgt. Als tussendoortje kan het wel prima.

Beperken tot verse groente of fruit hóeft dus niet

Wie gezond én betaalbaar wil eten, hoeft zich niet te beperken tot verse groenten en fruit. Volgens voedingsonderzoek zijn diepvriesproducten en groenten en fruit uit blik vaak net zo voedzaam als verse varianten. Let alleen op toegevoegd zout en suiker en kies waar mogelijk voor producten zonder toevoegingen.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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