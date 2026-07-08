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Milka roept populaire Karamel-chocoladereep terug: er zit mogelijk rubber in

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en supermarkt Dirk waarschuwen voor een partij Milka Tablet Karamel Melk Chocolade van 100 gram. In sommige repen kunnen kleine stukjes rubber zitten. Heb je deze variant met houdbaarheidsdatum 25 december 2026 gekocht, eet hem dan niet.

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Het gaat om een voorzorgsmaatregel, omdat het product mogelijk niet veilig is om te eten. Klanten die de reep hebben gekocht, wordt geadviseerd deze niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel. Eerder deze week werd er ook al gewaarschuwd voor besmettingen met salmonalla door instantnoodles.

Welke Milka Karamel-reep wordt teruggeroepen?

Om precies te zijn gaat het om Milka Karamel-repen met houdbaarheidsdatum 25/12/2026. Consumenten die het product al hebben aangeschaft, kunnen de reep terugbrengen naar de supermarkt of de consumentendienst van Milka te contacteren om hun geld terug te krijgen, meldt Hart van Nederland.

Het gaat om repen met batchcode OOA3161331.

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Advies: eet de reep niet op

Wie de reep in huis heeft, wordt dus dringend geadviseerd deze niet te eten. Controleer daarom de verpakking van de Milka Karamel chocoladereep goed. Komen de EAN-code, productiecode en houdbaarheidsdatum overeen met de genoemde gegevens? Dan kunnen er dus mogelijk stukjes rubber in zitten.

De melding is afkomstig van Mondelēz International, het bedrijf achter Milka. Producent Mondelez International roept de chocoladereep terug. De waarschuwing loopt via de NVWA en verwijst consumenten voor meer informatie naar supermarkt Dirk.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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