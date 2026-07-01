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Onderzoekers ontdekken waarom alcohol de trek in hartige snacks vergroot

Veel mensen krijgen na het drinken van alcohol zin in hartige snacks. Volgens nieuw onderzoek is dat geen gebrek aan wilskracht, maar een biologisch mechanisme dat je eetlust beïnvloedt.

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Nieuw onderzoek laat zien dat alcohol niet alleen zorgt voor extra trek, maar je lichaam ook letterlijk op zoek laat gaan naar eiwitten. En juist daar gaat het vaak mis.

Hoe alcohol het hongerhormoon FGF21 activeert

Dat alcohol veel calorieën bevat, is geen verrassing. Minder bekend is dat het drinken ervan ook de eetlust aanwakkert. Volgens de onderzoekers gebeurt dat doordat alcohol de aanmaak stimuleert van het hormoon FGF21. Dat hormoon wordt door de lever afgegeven wanneer het lichaam denkt dat het meer eiwitten nodig heeft. Vervolgens krijgen de hersenen het signaal om op zoek te gaan naar hartig eten.

Dat verklaart volgens de wetenschappers ook waarom alcohol en eten zo vaak samengaan. Van een borrelplank bij de vrijdagmiddagborrel tot een glas wijn tijdens het diner: alcohol zorgt ervoor dat hartig eten nóg aantrekkelijker wordt. Wetenschappers noemen dat ook wel het ‘aperitiefeffect’.

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Waarom chips je brein ‘misleidt’

Toch is het opvallend dat de meeste mensen na een paar drankjes niet direct zin krijgen in een gekookt eitje of een stukje kipfilet. In plaats daarvan verdwijnen er nacho’s, pizza’s en zakken chips in hoog tempo. Volgens de onderzoekers komt dat doordat veel ultrabewerkte producten ons brein op het verkeerde been zetten.

Vroeger betekende een hartige smaak vrijwel altijd dat een product veel eiwitten bevatte, zoals vlees, vis of peulvruchten. Tegenwoordig geldt dat lang niet meer. Veel snacks smaken hartig, maar bestaan vooral uit vet en koolhydraten. De onderzoekers noemen deze producten daarom ‘protein decoys‘: voedingsmiddelen die doen alsof ze eiwitrijk zijn, terwijl dat nauwelijks het geval is.

En precies daarom blijft die trek vaak aanhouden. Je lichaam probeert voldoende eiwitten binnen te krijgen, maar krijgt in plaats daarvan vooral calorieën uit vetten en koolhydraten. Daardoor blijft het hongergevoel bestaan en is de kans groter dat je nóg meer gaat eten.

Onderzoek onder duizenden volwassenen

Voor het onderzoek analyseerden wetenschappers de voedingsgegevens van bijna 10.000 Australische volwassenen. Ongeveer een derde van hen had op de dag van het onderzoek alcohol gedronken.

De onderzoekers zagen dat mensen die alcohol dronken inderdaad meer hartige producten aten. Maar er bleek een belangrijk verschil te zijn in wat ze precies kozen. Wie koos voor eiwitrijke producten, zoals mager vlees, kip of peulvruchten, kreeg niet opvallend meer calorieën binnen dan normaal.

Heel anders was dat bij mensen die vooral ultrabewerkte snacks aten. Zij consumeerden, naast de calorieën uit alcohol, ook veel extra energie uit chips, pizza’s en andere hartige snacks. Dat vergroot volgens de onderzoekers het risico op gewichtstoename.

Welke eiwitrijke snacks onderzoekers aanraden

Wie tijdens het drinken trek krijgt, hoeft die volgens de onderzoekers niet te negeren. Wel loont het om slimmer te kiezen.

Zij adviseren om juist te kiezen voor producten die daadwerkelijk veel eiwitten bevatten, zoals gekookte eieren, geroosterde kikkererwten, magere vleeswaren, vis, zeevruchten of peulvruchten. Ja… we snappen het. Dit is geen chips of een lekkere frituursnack. Maar die opties vullen de eiwitvoorraad van het lichaam wel beter aan, waardoor de kans kleiner wordt dat je blijft snaaien.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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