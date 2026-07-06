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Wat kun je beter drinken: kraanwater of water uit een fles? Drinkwaterexpert legt uit

Veel mensen denken dat water uit een fles gezonder, veiliger of lekkerder is dan kraanwater. Toch bestaat daar veel discussie over. De kwaliteit van drinkwater staat al jaren regelmatig ter discussie, waardoor vragen ontstaan over wat nu eigenlijk de beste keuze is.

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Is kraanwater echt minder goed voor je, of is dat vooral een hardnekkig misverstand? En hoe verhouden kraanwater en flessenwater zich eigenlijk tot elkaar als het gaat om kwaliteit en gezondheid? De Universiteit van Nederland deed daar onderzoek naar.

Beter kraanwater of water uit een flesje drinken?

Doris van Halem, hoogleraar drinkwaterkwaliteit en zuivering aan de Technische Universiteit Delft, doet onderzoek naar drinkwater. Ze beantwoordt de vraag: is bronwater, dus water uit een fles, beter dan kraanwater? „Dat flessenwater kun je weer opdelen in twee soorten, namelijk mineraalwater en bronwater. Die komen allebei meestal uit een diepe grondwaterbron. Alleen mineraalwater moet direct bij de bron worden verpakt, terwijl bronwater ook nog een klein stukje getransporteerd mag worden voordat het wordt gezuiverd en verpakt.”

„Kraanwater kan gewoon uit dezelfde bron komen als het bronwater. Dat hangt een beetje af van waar je woont in Nederland en welke bron daar wordt gebruikt. Soms is het zelfs precies dezelfde bron als die van het water dat je in flessen in de supermarkt kunt kopen”, benadrukt Van Halem.

💧 Microplastics in flesjes water Van Halem benadrukt: „Als je water uit een plastic fles drinkt, komt er elke keer dat je de fles opendraait toch wat microplastic vrij. Het is natuurlijk zonde om dat op die manier binnen te krijgen.” Volgens een studie van Concordia University slikken mensen die vooral water uit plastic flessen drinken, jaarlijks tot wel 90.000 meer microplasticdeeltjes in dan mensen die kraanwater drinken. Gemiddeld nemen we allemaal al tussen de 39.000 en 52.000 van die minuscule plasticdeeltjes per jaar op, maar water uit plastic flesjes drinken maakt dat dus nog veel erger, schreef Metro al eerder. De meeste microplastics zijn te klein om te zien, maar groot genoeg om schade aan te richten. Ze kunnen de bloedbaan binnendringen, zich ophopen in organen en daar ontstekingen of hormonale verstoringen veroorzaken. Onderzoekers waarschuwen ook voor mogelijke neurologische schade en kanker, al is nog lang niet alles over de effecten bekend.

Wat is uiteindelijk beter voor je?

Dus: is bronwater beter dan water uit de kraan? „Ik zou eigenlijk zeggen van niet. Kraanwater wordt via leidingen naar je huis gepompt. Dat is een heel duurzame manier om water te vervoeren. Flessenwater moet meestal over de weg worden vervoerd, bijvoorbeeld met vrachtwagens naar de supermarkt.”

„Daarnaast wordt kraanwater heel goed gecontroleerd. We willen natuurlijk niet dat mensen ziek worden van het drinkwater, dus de kwaliteit wordt voortdurend in de gaten gehouden. Dat geldt ook voor flessenwater: ook daarvan mag je niet ziek worden. Alleen wordt daar op een iets andere manier naar gekeken, omdat de meeste mensen het niet iedere dag drinken”, zegt ze.

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Kan kraanwater gevaarlijk zijn?

Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van ons drinkwater, en dan vooral over wat er uit de kraan komt, dat ziet Van Halem ook. „Waar ik denk dat die zorgen vandaan komen, is dat het water in Nederland, vooral het oppervlaktewater, steeds minder goed van kwaliteit is. Dan gaat het vaak over onze rivieren en over rioolwater. Er kunnen bijvoorbeeld medicijnresten in zitten, misschien ook bestrijdingsmiddelen. Of er zijn berichten over drugs in het water. En dat is ook echt een probleem.”

Toch kan Van Halem de zorgen wegnemen: „Op het moment dat we het water uit dat systeem onttrekken, zuiveren we het heel intensief voordat het uiteindelijk uit de kraan komt. Dus het is niet zo dat als er medicijnresten in het grondwater of in het rivierwater zitten, je die uiteindelijk ook in je kraanwater hebt.”

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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