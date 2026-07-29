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Onderzoekers zien opvallend verband: koffiedrinkers hebben vaak lager risico op hartproblemen

Koffie blijkt volgens een nieuw rapport van de American Heart Association voor de meeste gezonde volwassenen geen gevaar voor het hart te zijn. Sommige onderzoeken wijzen zelfs op een lager risico op hart- en vaatziekten bij matige koffiedrinkers.

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Het gaat dan wel om matige koffieconsumptie.

Waarom veranderde het oordeel over koffie?

Koffie heeft door de jaren heen nogal wat kritiek gekregen. Het drankje zou de bloeddruk verhogen, hartklachten veroorzaken en slecht zijn voor de gezondheid. Later kwamen er juist onderzoeken die koffie koppelden aan een langer leven en een lager risico op onder meer beroertes, hartfalen en diabetes type 2. De reden voor die wisselende berichten? Koffie is veel ingewikkelder dan alleen cafeïne.

Een kop koffie bevat honderden stoffen die invloed kunnen hebben op het lichaam, waaronder antioxidanten en andere plantaardige verbindingen. Ook spelen factoren als aanleg, stofwisseling, medicijngebruik en de manier waarop koffie wordt gezet een rol.

American Heart Association: hoeveel koffie is veilig?

Voor de meeste volwassenen wordt maximaal ongeveer 400 milligram cafeïne per dag als veilig gezien. Dat komt meestal neer op ongeveer twee tot vier koppen koffie, afhankelijk van het soort koffie en de bereidingswijze.

Onderzoeken laten zien dat mensen die regelmatig een gematigde hoeveelheid koffie drinken vaak minder risico lopen op hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden. Dat betekent overigens niet dat artsen iedereen aanraden om koffie te drinken.

Wie geen koffie drinkt, hoeft daar dus niet mee te beginnen voor zijn gezondheid. Maar wie er al van geniet, hoeft zich volgens de huidige inzichten meestal geen zorgen te maken.

Filterkoffie of espresso: wat is beter voor je cholesterol?

Een zwarte filterkoffie is iets anders dan een grote koffievariant met siropen, slagroom en veel suiker. Die populaire koffiedrankjes zijn door hun hoeveelheid calorieën, suiker en verzadigd vet juist minder gezond.

Ook de bereidingsmethode maakt verschil. Koffie uit een papieren filter bevat bijvoorbeeld minder stoffen die het LDL-cholesterol kunnen verhogen. Mensen met een hoog cholesterol kunnen daarom beter kiezen voor gefilterde koffie dan bijvoorbeeld ongefilterde koffie uit een cafetière of Turkse koffie.

Koffie is geen energiedrank

Hoewel koffie en energiedrank allebei cafeïne bevatten, zijn ze niet hetzelfde. Energiedranken bevatten vaak hoge hoeveelheden cafeïne die snel worden opgenomen en kunnen extra stimulerende stoffen en veel suiker bevatten.

Daarom worden energiedranken vaker in verband gebracht met hartritmestoornissen en andere problemen met het hart.

Afhankelijk betekent niet verslaafd

Veel mensen merken dat ze hoofdpijn krijgen of zich minder fit voelen als ze stoppen met hun favoriete ochtenddrankje. Dat komt door lichamelijke afhankelijkheid van cafeïne. Maar dat betekent niet automatisch dat iemand verslaafd is.

Veel mensen merken dat ze hoofdpijn krijgen of zich minder fit voelen als ze stoppen met koffie. Dat komt door lichamelijke afhankelijkheid van cafeïne. Maar dat betekent niet automatisch dat iemand verslaafd is.

Bij verslaving gaat het om verlies van controle, dwangmatig gebruik en doorgaan ondanks negatieve gevolgen. Een paar dagen last hebben na het stoppen van je bakkie valt daar niet onder.

Voor wie geldt het advies juist níet?

Hoewel koffie voor veel mensen prima past binnen een gezonde leefstijl, geldt dat niet voor iedereen. Mensen die zwanger zijn, veel last hebben van angstklachten, slecht slapen of bepaalde hartritmestoornissen hebben, kunnen beter minder cafeïne nemen.

Ook het tijdstip waarop je je bakkie drinkt, speelt mee. Een kop koffie laat op de middag kan bij sommige mensen de nachtrust flink verstoren.

Geniet gerust van je koffie

De wetenschap over koffie blijft zich ontwikkelen. Waar het drankje ooit werd gezien als een mogelijke bedreiging voor het hart, ontstaat nu een veel genuanceerder beeld. Voor de meeste gezonde volwassenen geldt: een paar koppen per dag passen prima binnen een gezonde leefstijl.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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