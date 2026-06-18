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Zo maak je je drankjes snel ijskoud in de hitte: ‘Nee, de keukenrol-lifehack is een fabel’

Nu we temperaturen van boven de 30 graden gaan aantikken in ons land, kun je met een ‘levensgroot probleem’ komen te zitten: je hebt drankjes in huis, maar ze zijn niet gekoeld. Even in de koelkast leggen duurt te lang, want de barbecue gaat al bijna aan. Wat kun je doen?

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Online vind je talloze trucs en lifehacks om je drankjes razendsnel ijskoud te maken. Maar welke methode is nu echt het meest effectief? Ochtendshow-dj’s Anoûl Hendriks en Marijn Oosterveen van het radiostation SLAM! besloten het te onderzoeken met een praktijkproef. Een vrij onbekende methode blijkt veruit het meest geschikt.

Ultieme zomervraag: hoe krijg je je drankjes ijskoud?

SLAM! viert de zomerse hitte tot en met vandaag – donderdag – met de SLAM! Summer 500. Dat is een zomerse hitlijst met de favoriete zomerhits van de luisteraars. Zal Cheerio erin staan? Het gaat op deze plaats alleen even niet om zonnige muziek, maar om ijskoude drankjes. In de terugkerende rubriek het SLAM! Onderzoeksbureau zochten Hendriks en Oosterveen naar het antwoord op hun ultieme zomervraag: wat is de snelste manier om je drankjes koud te krijgen?

Ze vroegen hun luisteraars om hun beste manieren te delen, waarna een selectie van de inzendingen live in de studio (en buiten het pand) werd getest. Als startpunt van het experiment werd met een thermometer de begintemperatuur van de blikjes bier vastgesteld op een lauwe 23,1 graden Celsius. Marijn Oosterveen vertelt over zijn bevindingen (en je ziet hem ook bezig in de video boven het artikel).

Koude drankjes met een keukenrol: gedoe voor niets

Oosterveen: „Een pilsje wordt meestal geserveerd tussen de 3 en 5 graden. De meest voor de hand liggende manier om dat snel te bereiken is door je drankjes simpelweg in de vriezer te leggen. Anoûl en ik namen deze methode uiteraard ook mee in hetonderzoek. Die vriezer bleek zo gek nog niet. Binnen een half uur tikte het blikje bier tijdens de test een perfecte drinktemperatuur van 4,8 graden aan.”

Hij vervolgt: „De lifehack die veruit de meeste luisteraars adviseerden, was om nat keukenpapier om het drankje te wikkelen en het dan pas in de vriezer te leggen. We namen de proef op de som, maar al die moeite bleek voor niets. Na 30 minuten was het in papier gewikkelde blikje blijven steken op 7 graden. Dit was dus een stuk minder afgekoeld dan het bier dat kaal de vriezer in ging. Er waren nog luisteraars die ons erop wezen dat we beter heet water in plaats van koud water voor het papier konden gebruiken. Dat zou sneller bevriezen. Dit bleek echter slecht advies, want toen we dit probeerden, was het blikje zelfs 3 graden warmer dan de variant met koud, nat keukenpapier. Dus vergeet de keukenrol en leg je blikje beter gewoon kaal in de vrieslade.”

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Van een boormachine tot een brandblusser

„Een half uur wachten is voor sommige situaties nog te lang. Daarom werden er ook drastischere methodes getest. Een luisteraar tipte om de drankjes drie minuten lang stevig door ijswater te roeren. Ik plakte een blikje met duct tape aan een beachball-racket, klikte het vast in een klopboor en roerde het als een gigantische staafmixer door een emmer vol ijs en water. Het resultaat was indrukwekkend: 1,1 graad. Een groot nadeel was wel dat de vloer van de radiostudio door de brute kracht van de boormachine onder het ijs lag.

Voor wie zelfs dat te lang duurt, werd door meerdere luisteraars aangeraden om een CO2-brandblusser op het bier leeg te spuiten. De theorie is dat je binnen een paar seconden ijskoude drankjes hebt. Ik ging naar buiten en richtte een zware CO2-blusser van 5 kilo in een bak met blikjes en spoot hem volledig leeg. Hoewel het er spectaculair uitzag, was het niet zo effectief als gehoopt. De drankjes koelden slechts af naar 16 graden, wat niet in de buurt komt bij andere methodes.”

De winnaar voor ijskoude drankjes: zout en ijs

„Een veel simpelere methode bleek uiteindelijk de absolute favoriet. Voor deze truc vulden we een bak deels met koud water en een flinke lading ijsklontjes. Daarna voegden we hét magische ingrediënt toe: een paar flinke eetlepels keukenzout. Het zout verlaagt namelijk het vriespunt. Hierdoor smelt het ijs, maar daalt de temperatuur van het water zelf tot onder het normale vriespunt.

Toen we deze methode uittestten, bleek de werking enorm krachtig. We legden een blikje in de bak, roerden het zoute ijswater even kort door en wachtten af. Zonder rondvliegend ijs of brandblussers was het drankje na slechts vijf minuten al afgekoeld tot vlak onder de 0 graden. Dit is dus met stip de beste strategie om je drankjes deze zomer razendsnel koud te krijgen.”

Zit je met een koud drankje in de hand? Hier vind je de SLAM! Summer 500.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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