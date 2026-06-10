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Onderzoek: ook als je verder gezond eet, kunnen deze populaire voedingsmiddelen funest zijn voor je concentratie

Denk je dat een grotendeels gezond eetpatroon voldoende is om je brein scherp te houden? Nieuw onderzoek suggereert dat er toch een spelbreker kan zijn. Volgens Australische wetenschappers hangt een hogere consumptie van ultrabewerkt voedsel samen met een slechter concentratievermogen en een tragere informatieverwerking.

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Voor de studie analyseerden onderzoekers van onder meer de Monash University gegevens van ruim 2100 Australiërs van middelbare en oudere leeftijd. Zij hadden geen dementie.

In de video boven dit artikel legt Culy-hoofdredacteur Nancy van Batenburg uit wat (ultra)bewerkt voedsel precies is.

Ultrabewerkte voeding: dit zagen onderzoekers bij 10 procent extra per dag

Waar de onderzoekers naar keken? Ultrabewerkte voeding. De onderzoekers zagen dat zelfs een relatief beperkte stijging van de hoeveelheid ultrabewerkte voeding in het dagelijkse menu samenhing met minder goede prestaties op tests die aandacht en verwerkingssnelheid meten, ook als je verder gezond eet.

Hoofdonderzoeker Barbara Cardoso legt uit dat een toename van 10 procent neerkomt op ongeveer een extra zak chips per dag. Bij zo’n stijging zagen de onderzoekers consequent lagere scores op cognitieve testen die het concentratievermogen beoordelen.

Gemiddeld haalden de deelnemers ongeveer 41 procent van hun dagelijkse calorieën uit ultrabewerkte producten. Dat ligt vrijwel gelijk aan het landelijke gemiddelde in Australië.

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Chips, koekjes en kant-en-klaar: wat valt onder ultrabewerkt eten?

Onder ultrabewerkte voeding vallen onder meer frisdranken, verpakte zoute snacks, koekjes en kant-en-klare maaltijden. Deze producten ondergaan uitgebreide industriële bewerkingen en bevatten vaak toevoegingen die je in een gewone keuken niet snel tegenkomt.

Volgens de onderzoekers lijkt niet alleen de voedingswaarde van belang te zijn, maar ook de mate waarin voedsel wordt verwerkt. Zelfs deelnemers die zich grotendeels aan een mediterraan voedingspatroon hielden, scoorden minder goed op aandachtstesten als zij meer ultrabewerkte producten aten.

Dat wijst erop dat het effect mogelijk verder gaat dan alleen het missen van gezonde voedingsstoffen.

Link met risicofactoren voor dementie

De studie vond geen direct verband tussen ultrabewerkte voeding en geheugenverlies. Wel zagen de onderzoekers dat mensen die meer van deze producten aten, vaker risicofactoren voor dementie toonden, zoals overgewicht en een hoge bloeddruk.

Aandacht en concentratie worden door wetenschappers gezien als belangrijke basisfuncties van het brein. Ze spelen een rol bij leren, problemen oplossen en het verwerken van informatie. Een afname van die functies kan daarom een vroeg signaal zijn dat er veranderingen in de hersenen plaatsvinden.

Geen bewijs voor oorzaak, wel een opvallend verband met focus

De onderzoekers benadrukken dat het gaat om een zogenoemde observationele studie. Daarmee kan een verband worden aangetoond, maar er kan niet worden bewezen dat ultrabewerkte voeding daadwerkelijk de oorzaak is van concentratieproblemen.

Toch sluiten de resultaten aan bij een groeiende hoeveelheid onderzoek die suggereert dat veel ultrabewerkte voeding niet alleen gevolgen kan hebben voor de fysieke gezondheid, maar mogelijk ook voor de werking van het brein.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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