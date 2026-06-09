Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederlanders verspillen steeds minder eten, maar we gooien nog altijd voor 100 euro weg

De gemiddelde Nederlandse consument gooide vorig jaar zo’n 25,5 kilo aan eten weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Daarmee wordt veel minder eten weggegooid ten opzichte van tien jaar eerder, al moeten huishoudens idealiter nóg minder verspillen. „Men vindt het lastig om de daad bij het woord te voegen.”

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

In 2025 gooide de gemiddelde consument zo’n 7 procent van zijn of haar totaal gekochte hoeveelheid voedsel in de prullenbak. Het gaat om een percentage dat al jarenlang gestaag daalt.

Doel verspillen voedsel nog niet in zicht

Vorig jaar gooiden we voor zo’n 100 euro per persoon in de afvalbak, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Met name brood (4,3 kilo), groente (3,6 kilo), fruit (3,5 kilo), aardappelen (1,9 kilo) en zuivel (1,9 kilo) gooiden we vaak weg. Het zijn al jarenlang de meest verspilde productgroepen. Samen zijn deze productgroepen goed voor meer dan de helft van het gewicht in voedselverspilling in Nederlandse huishoudens.

We zijn dus op het juiste pad om minder weg te gooien. Waar we in 2015 nog 36 kilo weggooiden, was dat in 2025 dus 25 kilo. Toch valt er nog winst te behalen. Sterker nog, dat moet, zegt het Voedingscentrum. Het doel is om in 2030 gemiddeld 18 kilo per persoon weg te gooien. Een halvering van de hoeveelheid afval van 2015 dus.

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

Volgens het Voedingscentrum moeten we minder afval weggooien om klimaatverandering tegen te gaan. „En om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden.”

Jezelf onderschatten en een vertekend beeld over anderen

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwel alle Nederlanders het belangrijk vinden om zo min mogelijk voedsel te verspillen. „Toch vindt men het lastig om de daad bij het woord te voegen.” Dat heeft een aantal verschillende redenen, zegt meldt het Voedingscentrum. „Er zijn veel kleine gedragingen rondom het kopen, koken en bewaren van voedsel die kunnen bijdragen aan verspilling.”

Bovendien onderschatten mensen hoeveel voedsel ze daadwerkelijk verspillen, en denken ze dat andere huishoudens meer voedsel weggooien.

Een boodschappenlijstje maken en gemaksproducten gebruiken

Het Voedingscentrum tipt dat er verschillende concrete manieren zijn om voedselverspilling tegen te gaan. „Mensen die minder verspillen, geven bijvoorbeeld vaker aan boodschappen met een lijstje te doen en van tevoren de voorraad in huis te checken.” Bederf en een verstreken houdbaarheidsdatum zijn de twee meest genoemde redenen voor het weggooien van eten.

Bovendien zijn er volgens het Voedingscentrum ‘diverse tools’ die verspilling kunnen verminderen, net zoals gemaksproducten in de supermarkt. Denk bijvoorbeeld aan verspakketten. Maar ook de stijgende voedselprijzen zorgen er mogelijk voor dat we zuiniger met ons eten omgaan. „Het percentage van het inkomen dat aan voedsel wordt besteed lijkt te stijgen.”

Beschamend gedrag

Hoewel we in Nederland steeds beter worden in het tegengaan van voedselverspilling, kent dat ook een keerzijde. Zo berichtte Metro eerder dat de Voedselbank minder eten ter beschikking heeft. En wist je dat we het bijvoorbeeld ook beschamend vinden om om een doggybag te vragen, wanneer we uit eten gaan? Er valt her en der dus nog best wat winst te behalen.

Wat de stand van zaken in de toekomst is, wordt over drie jaar bekend. Dan brengt het Voedingscentrum opnieuw de voedselverspilling van mensen thuis in kaart.

Hoeveel eten en drinken gooi jij eigenlijk weg, te veel? Laat het hieronder weten!

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

Reacties