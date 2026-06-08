Wetenschappers ontdekken dat koffie je darmen verandert (en dat heeft effect op je stemming)
Vorige week schreef Metro over dat koffie geheugenprobleem, die ontstaan zijn door slaaptekort, deels verhelpen. Maar koffie beïnvloedt óók je darmen en zelfs je hersenen.
Wetenschappers van University College Cork (Ierland) ontdekten dat zowel gewone als cafeïnevrije koffie het darmmicrobioom verandert. En dat heeft verrassend genoeg effect op je stemming, stressniveau en denkvermogen.
Koffie heeft direct invloed op de darmen
Het onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, volgde een groep koffiedrinkers en een groep niet-koffiedrinkers. De onderzoekers bekeken hun darmbacteriën en psychologische gezondheid.
Wat bleek? Koffiedrinkers hadden een andere samenstelling van darmbacteriën dan niet-koffiedrinkers. Toen vaste koffiedrinkers hun koffie twee weken lieten staan, veranderde hun microbioom opnieuw. Dat laat zien dat koffie direct invloed heeft op de darmen.
Betere stemming, minder stress
Na het herintroduceren van koffie – zonder dat deelnemers wisten of het om cafeïne of decaf ging – werden duidelijke verbeteringen gemeten.
Zowel cafeïnevrije als gewone koffie zorgden voor:
- Minder stress
- Minder depressieve gevoelens
- Minder impulsiviteit
- Decaf en gewone koffie werken anders in je brein.
Tussen decaf en gewone koffie zat overigens wel een verschil. We horen je misschien denken: is decaf en cafeïnevrij niet hetzelfde? Maar nee, technisch gezien is dit het niet. In cafeïnevrije koffie heeft van nature nooit cafeïne in gezeten en bij decaf wél. Dit is namelijk gewone koffie waarvan de cafeïne grotendeels is verwijderd, al blijven er altijd kleine sporen achter.
In het onderzoek zagen de wetenschappers hoe decaf samenhing met beter geheugen en leervermogen. Gewone koffie zorgde daarentegen juist voor meer focus en alertheid én minder angstgevoelens.
Ook andere stoffen spelen een rol
Volgens de onderzoekers spelen dus ook andere stoffen in koffie een rol, niet alleen cafeïne. „Koffie is meer dan alleen cafeïne”, stelt onderzoeker John Cryan. Volgens hem beïnvloedt koffie niet alleen het brein, maar ook de stofwisseling en de darmbacteriën tegelijk.
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