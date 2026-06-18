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Koemelk gezonder dan havermelk of amandelmelk? Nieuw onderzoek zegt van wel

Koemelk biedt volgens nieuw Australisch onderzoek gezondheidsvoordelen die veel plantaardige alternatieven niet volledig evenaren. Dat is opvallend nu steeds meer consumenten havermelk en amandelmelk kiezen als vaste vervanger van zuivel.

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Volgens de onderzoekers speelt daarbij niet alleen de hoeveelheid voedingsstoffen een rol, maar vooral de manier waarop die voedingsstoffen van nature samenkomen in melk. Wel goed om te weten: Global Dairy Platform ‘ondersteunt’ dit onderzoek, wat er mogelijk op kan wijzen dat ze de onderzoekers hebben gefinancierd.

Wat is de ‘melkmatrix’ en waarom vinden onderzoekers die zo belangrijk?

Voor het onderzoek van de Edith Cowan universiteit bekeken wetenschappers de zogenoemde ‘melkmatrix’: de natuurlijke structuur waarin voedingsstoffen, vetten, eiwitten, vitaminen en mineralen in melk voorkomen. „Melk is veel meer dan alleen calcium, eiwitten en vetten”, zegt voedingswetenschapper Therese O’Sullivan in een persbericht over het onderzoek. „Het is een complex voedingsmiddel waarbij de combinatie van verschillende stoffen belangrijk blijkt voor de gezondheidsvoordelen.”

Koemelk bevat meer dan honderd voedingsstoffen en bioactieve stoffen. Volgens de onderzoekers beïnvloedt die unieke samenstelling onder meer hoe voedingsstoffen worden opgenomen, hoe het lichaam reageert op vetten en hoe de darmflora zich ontwikkelt.

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Tot 43 procent minder botbreuken: wat laat het onderzoek precies zien?

Uit de analyse blijkt dat mensen die regelmatig melk drinken gemiddeld sterkere botten hebben en minder kans lopen op botbreuken. Sommige onderzoeken laten zelfs een risicodaling van maximaal 43 procent zien bij mensen die dagelijks één tot twee glazen melk drinken.

Opvallend is dat calciumsupplementen die voordelen niet altijd lijken te bieden. In sommige studies werden supplementen zelfs in verband gebracht met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Wetenschappers zien dat vooral bij oudere vrouwen.

Volgens de onderzoekers komt dat doordat voedingsstoffen in melk samenwerken. Calcium wordt gecombineerd met onder meer eiwitten en fosfor, waardoor het lichaam de stof efficiënter kan opnemen.

Havermelk en amandelmelk: waar zitten volgens onderzoekers de verschillen?

De onderzoekers benadrukken dat veel plantaardige alternatieven worden verrijkt met calcium en andere voedingsstoffen, maar dat deze niet altijd even goed door het lichaam worden opgenomen.

Daarnaast bevatten sommige varianten toegevoegde suikers, oliën of stabilisatoren om smaak en structuur te verbeteren.

Dat betekent niet dat plantaardige dranken ongezond zijn. Maar volgens de onderzoekers kunnen ze qua voedingswaarde niet altijd één op één als vervanger van zuivel worden gezien.

Kinderen lopen risico op tekorten aan B12, jodium en calcium

Vooral bij kinderen is voorzichtigheid geboden, stellen de onderzoekers. Als zuivel volledig uit het voedingspatroon verdwijnt zonder dat daar goed over wordt nagedacht, kunnen tekorten ontstaan aan belangrijke voedingsstoffen zoals eiwitten, calcium, jodium en vitamine B12. Volgens diëtist Analise Nicholl kunnen dergelijke tekorten gevolgen hebben voor groei en ontwikkeling.

De onderzoekers pleiten daarom voor een zogeheten ‘food first’-benadering. Hierbij krijgen volwaardige voedingsmiddelen de voorkeur boven supplementen of sterk bewerkte alternatieven.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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