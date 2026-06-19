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Is helemaal suikervrij eten echt zo gezond? Nieuwe studie trekt het in twijfel

Helemaal stoppen met suiker klinkt voor veel mensen als de ultieme gezonde keuze. Toch suggereert een nieuwe studie dat een extreem suikervrij dieet juist averechts kan werken.

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In plaats van een betere stofwisseling, zou het die zelfs kunnen verstoren.

Meer mensen beperken suikers

De studie sluit aan bij een bredere trend waarin mensen steeds strenger hun voeding aanpassen om gezonder te leven. Het idee is vaak simpel: hoe minder suiker en bewerkte voeding, hoe beter voor het lichaam. Dat komt voort uit het bekende verband tussen te veel suiker en aandoeningen zoals obesitas en diabetes type 2.

Daardoor kiezen steeds meer mensen voor het sterk beperken van (toegevoegde) suikers. Vooral in sterk bewerkte producten zitten vaak verborgen suikers, wat kan leiden tot een hoge inname zonder dat mensen het doorhebben.

Maar volgens de onderzoekers is het beeld niet zo zwart-wit. Waar een overschot aan suiker schadelijk kan zijn, betekent een totale afwezigheid ervan niet automatisch een gezondere situatie.

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Geen gewichtstoename, maar wel verstoring

Voor het experiment werd gebruikgemaakt van muizen. De muizen op een volledig suikervrij dieet vielen niet af en kwamen ook niet aan. Op basis van gewicht leken ze gezond. Onder de oppervlakte gebeurde echter iets anders.

Hun stofwisseling raakte verstoord. Hormonen gaven signalen af dat de darmen onder druk stonden en het lichaam verloor het vermogen om glucose goed uit het bloed te verwerken. Dat suggereert dat iemand er gezond uit kan zien, maar toch een ontregelde stofwisseling kan hebben.

Belang van darmbacteriën

Een belangrijke verklaring ligt volgens de onderzoekers in het microbioom: de bacteriën in de darmen. Bepaalde gunstige bacteriën hebben eenvoudige suikers nodig als energiebron. Die bacteriën produceren vervolgens stoffen die belangrijk zijn voor een gezonde darmwand en een goede opname van voedingsstoffen. Daarnaast spelen ze een rol in de hormoonhuishouding, onder meer bij het reguleren van eetlust en insulinegevoeligheid. Wanneer deze bacteriën onvoldoende voeding krijgen, kan dat de darmgezondheid verstoren.

In het onderzoek zagen wetenschappers dat een extreem suikervrij dieet kan leiden tot een verstoring van de darmflora. Goede bacteriën nemen af, terwijl minder gunstige bacteriën juist de overhand krijgen. Dat kan bijdragen aan wat vaak een ‘lekkende darm’ wordt genoemd, waarbij stoffen makkelijker vanuit de darm in de bloedbaan terechtkomen en een immuunreactie kunnen uitlokken.

Sterk dieet, geen gemiddeld voedingspatroon

Belangrijk is dat het onderzochte dieet sterk afwijkt van een gemiddeld voedingspatroon. Het ging om een zeer streng, vetarm en volledig suikervrij dieet in een gecontroleerde omgeving. Dat is niet te vergelijken met een normaal dieet waarin af en toe suiker voorkomt.

De onderzoekers benadrukken daarom dat het beperken van suiker, vooral in sterk bewerkte voeding, nog steeds zinvol kan zijn. Zeker in een voedingspatroon met veel vet en calorieën blijft minder suiker vaak een gezondere keuze. Maar een gevarieerd dieet blijft toch het beste, met genoeg groente, fruit, volkorenproducten en vezels, zodat de darmflora goed gevoed blijft. Ook gefermenteerde producten zoals yoghurt, kefir en zuurkool kunnen bijdragen aan een gezonde balans van darmbacteriën.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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