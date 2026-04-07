Cassandra Oostrom
Leestijd: 2 minuten

Supermarkten stoppen steeds meer plantaardige ingrediënten in vlees, vaak zónder dat je het ziet

Foto: ANP / Sem van der Wal

Supermarkten mengen steeds vaker plantaardige ingrediënten door vleesproducten, soms tot wel 40 procent, zónder dat dit voor consumenten direct zichtbaar is. In hamburgers, worsten en gehakt zit geregeld een mix van vlees en bijvoorbeeld kikkererwten, tuinbonen of suikerbieten.

Dat blijkt uit onderzoek van Foodvalley in Wageningen. Het kenniscentrum analyseerde 115 producten die sinds begin 2024 in Nederlandse supermarkten zijn verschenen. Vrijwel alle ketens verkopen inmiddels zogenoemd ‘verrijkt’ vlees.

Plantaardige toevoegingen zitten vooral in gehakt en worsten

Met name gehakt, rookworst en hamburgers bevatten plantaardige toevoegingen. Denk aan tuinbonen, zeewier, aardappel en jackfruit. Volgens eiwit-expert Jeroen Willemsen is dat niet altijd duidelijk voor consumenten. „Dat staat lang niet altijd op de voorkant van de verpakking”, zegt hij tegen het AD

Supermarkten kiezen vaak voor zogeheten ‘zachte communicatie’: de plantaardige ingrediënten staan meestal alleen op de achterkant, in de ingrediëntenlijst.

Goedkoper door minder vlees

Uit het onderzoek blijkt dat supermarkten minder vlees gebruiken, onder meer door stijgende prijzen. Door een deel te vervangen door plantaardige ingrediënten, kunnen producten goedkoper worden aangeboden. Gemiddeld is verrijkt vlees zo’n 4,4 procent goedkoper dan regulier vlees.

Gemiddeld bestaat dit soort producten voor 10,5 procent uit plantaardige ingrediënten, maar uitschieters tot 40 procent komen voor. Vooral eiwitten uit tuinbonen worden veel gebruikt.

Minder vet, meer vezels

De trend heeft volgens onderzoekers ook voordelen. Producten met plantaardige toevoegingen bevatten vaak minder vet en meer vezels, en zijn bovendien beter voor het milieu.

Wel pleit Foodvalley voor meer transparantie. Hoewel supermarkten voldoen aan de regels door ingrediënten te vermelden, gebeurt dat nu vaak weinig opvallend.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties