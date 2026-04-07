Onderzoek: ’s avonds koffie drinken kan impulsief gedrag versterken, vooral bij vrouwen

Drink je vaak nog een kopje koffie na het eten? Dat blijkt je niet alleen energie te geven, het kan je ook impulsiever maken.

Vooral bij vrouwen lijkt dat effect het sterkst te zijn, blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Texas.

Onderzoek met fruitvliegen

Onderzoekers gaven fruitvliegen ’s nachts cafeïne en merkten dat ze daarna riskanter gedrag vertoonden. Normaal gesproken stoppen de insecten bij een riskante prikkel, maar na cafeïne negeerden ze dit signaal.

Overdag gegeven cafeïne had dit effect niet. Bovendien waren vrouwelijke vliegen gevoeliger voor de stimulerende effecten van cafeïne dan mannelijke.

Timing van de koffie speelt belangrijke rol

Het onderzoek, gepubliceerd in iScience, laat zien dat de timing van cafeïne een belangrijke rol speelt. De onderzoekers testten verschillende doses en momenten van inname, gecombineerd met slaaptekort. Ze beoordeelden impulsiviteit door te kijken hoe goed de vliegen konden stoppen met bewegen bij onaangename luchtstromen.

Vliegen die ’s nachts cafeïne kregen, vertoonden minder zelfbeheersing én gingen roekeloos door.

Vrouwen reageren sterker

Hoewel zowel mannelijke als vrouwelijke vliegen dezelfde hoeveelheid cafeïne in hun lichaam hadden, waren de vrouwelijke vliegen veel impulsiever.

Volgens biologe Kyung-An Han wijst dit erop dat genetische of fysiologische factoren, en niet menselijke hormonen zoals oestrogeen, de gevoeligheid beïnvloeden.

Het ontdekken van deze mechanismen kan helpen beter te begrijpen hoe nachtelijk metabolisme en sekse-specifieke factoren cafeïne beïnvloeden.

Wist je bijvoorbeeld dat twee tot drie kopjes koffie per dag samenhangen met een lagere kans op depressie en angststoornissen? Of dat koffie je echt gelukkiger maakt?

En hoe komt het nu dat het ene mens daadwerkelijk meer energie krijgt van een bakkie koffie, en het andere mens niet per se? Dat blijkt aan je dna te liggen. Of cafeïne je uit je slaap houdt, hangt grotendeels af van je genen, en dus van wat je van je ouders en wellicht zelfs grootouders hebt meegekregen.

