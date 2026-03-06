Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het is gedaan met ‘vegetarische kipstukjes’: directeur van Nederlandse Vegetariërsbond vindt verbod ‘gek, slecht en onnodig’

Vegetarische kipstukjes en vegan steak liggen inmiddels in vrijwel elke supermarkt in de schappen. Maar over een paar jaar verdwijnen die namen van het etiket: de Europese Unie heeft besloten diernamen voor plantaardige producten te verbieden. Metro spreekt met de directeur van de Nederlandse Vegetariërsbond, die het besluit „gek, slecht, onnodig en een non-discussie” noemt.

Vega(n) eten brengt voordelen met zich mee: zo halveer je je ecologische voetafdruk, schreef Metro eerder. Al zijn er ook vegetariërs die de levensstijl toch niet meer zien zitten, en om uiteenlopende redenen weer vlees gaan eten.

Eiwittransitie

In vrijwel elke supermarkt vind je veganistische en vegetarische producten. De overheid probeert daar ook meer op in te zetten onder het mom van de eiwittransitie, waarbij dierlijke producten zoveel mogelijk worden vervangen door plantaardige varianten.

In oktober pleitte een meerderheid van het Europees Parlement nog voor het verbieden van de term vegaburger. Die kun je inmiddels in elke supermarkt wel kopen, in verschillende varianten. Volgens Europarlementariërs en de vleesindustrie zou dit voor verwarring kunnen zorgen bij de consument.

Na onderhandelingen tussen EU-landen en het parlement kwam men tot de conclusie dat er geen absoluut verbod hoeft te komen. De vegaburger en de vegaworst mogen dus nog wel, maar namen als ‘vegan kipstukjes’ of ‘vegetarische steak’ mogen straks niet meer, vanwege de verwijzingen naar vlees. Ook komt er een lijst met 31 woorden die voortaan alleen voor echt vlees gebruikt mogen worden.

Vegetariërsbond kritisch

Floris de Graad, directeur van de Nederlandse Vegetariërsbond, noemt het besluit tegenover Metro „gek, slecht, onnodig en een non-discussie”. „De veronderstelling is dat consumenten in verwarring raken door namen als ‘vegetarische kip’ of ‘vegan steak’, maar daar zien wij geen bewijs voor.”

Volgens De Graad kunnen zulke dierachtige namen consumenten juist helpen om de overstap naar plantaardig eten te maken. „Veel mensen kennen gerechten waarin vlees een belangrijke rol speelt. Als er een plantaardige variant bestaat met een vergelijkbare naam, maakt dat het makkelijker om zo’n gerecht vegetarisch of vegan te bereiden.”

De drempel is dan lager om vlees te vervangen. Heb je voor een gerecht kipfilet nodig, dan kun je dat bijvoorbeeld vervangen door de vegan kipstukjes. Als de naam minder herkenbaar is, moet de consument daar meer over nadenken.

Kweekvlees

Het besluit heeft ook gevolgen voor kweekvlees, vlees dat in een laboratorium wordt gemaakt op basis van dierlijke cellen. Want valt dat dan onder dierlijke producten of plantaardige producten, en welke benaming hoort daarbij? Vega-verpakkingen met verwijzingen naar vlees hoeven niet meteen te worden aangepast. De regels gaan over drie jaar in. „Fabrikanten zullen nieuwe namen moeten bedenken voor producten die bijvoorbeeld naar kip smaken”, zegt De Graad.

