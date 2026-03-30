Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van scharrel tot bio: zo hard zijn eieren in prijs gestegen

Fan van eieren? Dan hebben we slecht nieuws voor je: na een korte daling in 2024 zijn de eierprijzen opnieuw gestegen. Ze hebben zelfs een recordhoogte bereikt…

Uit een prijspeiling van de Consumentenbond blijkt dat eieren in vijf jaar tijd gemiddeld 38 procent duurder zijn geworden. Scharreleieren stegen 40 procent in prijs, vrije-uitloopeieren 48 procent en biologische eieren 26 procent in prijs.

Prijzen van eieren verschillen per soort

De Consumentenbond onderzocht de prijzen van eieren bij de 13 grootste supermarktketens. In februari 2026 kostten scharreleieren gemiddeld 0,35 euro per stuk, vrije-uitloopeieren 0,37 euro en biologische eieren 0,43 euro.

Opvallend is dat kleine doosjes met zes eieren vaak goedkoper zijn per ei dan grotere verpakkingen met 20 of 30 eieren.

Goedkope eieren bij discounters

Eind maart dit jaar vergeleek de Consumentenbond de prijzen opnieuw. Aldi, Dirk, Lidl, Nettorama en Vomar boden de laagste prijzen voor scharrel- en vrije-uitloopeieren, omgerekend ongeveer 0,24 euro per ei. Bij Albert Heijn en Plus lag de prijs van een doos van 12 scharreleieren veel hoger, gemiddeld 0,32 euro per ei.

Het verschil bij biologische eieren kan oplopen tot meer dan 0,30 euro per stuk.

Dierenwelzijn onder druk

Op eieren staat een code die het type productie aangeeft: 0 voor biologisch, 1 voor vrije uitloop, 2 voor scharrel en 3 voor kooieieren. Hoe lager het cijfer, hoe beter het dierenwelzijn.

Door de vogelgriep is het verschil tussen vrije-uitloop- en scharrelkippen echter kleiner geworden. Vrije-uitloopkippen moeten tijdens de ophokplicht vaak maanden binnen blijven, waardoor ze in praktijk meer op scharrelkippen lijken.

Kooieieren nog aanwezig in producten

Hoewel supermarkten geen kooieieren meer in het schap verkopen, zijn ze soms nog terug te vinden in bewerkte producten, zoals in bepaalde sauzen van Heinz en koekjes van Milka. Kooieieren zijn afkomstig van kippen die met 30 tot 60 dieren in een grote kooi worden gehouden, zonder buitenruimte of natuurlijk daglicht, waardoor het dierenwelzijn laag is. Als op een product alleen ‘eieren’ staat, gaat het meestal om kooieieren.

Reacties