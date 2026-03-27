Deze drie psychologische basisbehoeften helpen je bij verantwoord drinken

Mensen die voldoen aan drie belangrijke psychologische behoeften – autonomie, competentie én verbondenheid – hebben vaker een gezonde relatie met alcohol.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Georgia.

Minder risico, meer bewust drinken

In drie studies onderzochten de onderzoekers hoe deze basisbehoeften samenhangen met drinkgedrag. Wie zich autonoom, bekwaam en sociaal verbonden voelt, drinkt vaker verantwoord. Onder verantwoord drinken valt langzamer drinken, minder alcohol in het algemeen drinken en de aangewezen chauffeur zijn.

Mensen die aangeven dat hun behoeften niet vervuld worden, lopen juist meer risico op overmatig drinken, black-outs en impulsief of roekeloos gedrag.

„Psychologische behoeften zijn belangrijk, niet alleen voor je mentale welzijn maar ook voor je fysieke gezondheid”, zegt Dylan Richards, hoofdauteur van het onderzoek en universitair docent psychologie aan de Universiteit of Georgia. „Onze resultaten laten zien dat dit ook geldt voor alcohol: het beïnvloedt waarom mensen drinken én of ze verantwoordelijk drinken.”

Studenten en alcohol onder de loep

De eerste twee studies onderzochten meer dan 3.000 studenten en keken naar hun drinkgedrag en psychologisch welzijn. Ze moesten aangeven hoe vaak ze veilige keuzes maakten tijdens het drinken, zoals langzaam drinken, en hoe vaak ze risicovol gedrag vertoonden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan geen aangewezen bestuurder regelen.

Om te beoordelen of psychologische behoeften vervuld waren, kregen studenten stellingen voorgelegd zoals:

‘Ik ervaar keuzevrijheid in de dingen die ik doe’

‘Ik voel me bekwaam om dingen goed uit te voeren’

‘De mensen om wie ik geef, geven ook om mij’

Wie aangaf zich niet met deze uitspraken te herkennen, meldde vaker overmatig alcoholgebruik, black-outs en impulsief gedrag. Studenten die zich wél konden vinden in de uitspraken, maakten vaker veilige keuzes bij alcoholgebruik.

„Wanneer psychologische behoeften vervuld zijn, bloeien mensen meestal op”, zegt Richards. „Ze ervaren meer motivatie voor gezond gedrag, zoals verantwoord drinken, en handelen niet alleen omdat anderen dat van hen verwachten.”

Ook bij volwassenen zichtbaar

In een derde studie bekeken de onderzoekers 1700 volwassenen van 40 tot 50 jaar. Zij rangschikten hun ervaringen met vervulling van de drie behoeften en hun alcoholgebruik over twee jaar. Ook hier bleek: wie een gebrek aan autonomie, competentie of verbondenheid ervaart, heeft een grotere kans op problematisch alcoholgebruik.

„Deze drie behoeften, autonomie, competentie en verbinding, komen vaak samen voor”, legt Richards uit. „Als ze niet worden vervuld, kan dat leiden tot frustratie en gedrag dat schadelijk is voor het welzijn.”

🍷 Nederlanders drinken minder alcohol Nederlanders drinken steeds minder alcohol en dat is terug te zien in cijfers. In 2025 lag het niveau van zowel overmatig als zwaar drinken op het laagste punt ooit gemeten. Onder studenten daarentegen blijft alcohol de populairste drug. Veel jongeren drinken te veel en beginnen bovendien steeds vroeger, met alle mogelijke gevolgen voor hun gezondheid en welzijn van dien. Dat bleek vorig jaar uit onderzoek van verslavingskliniek Connection SGGZ. De jeugd wordt zelfs ‘Europees kampioen bingedrinken’ genoemd.

Zelfreflectie helpt

De onderzoekers – hier lees je meer over hun studies – benadrukken dat nadenken over je eigen situatie kan helpen om risicogedrag te voorkomen. „Maak je keuzes voor jezelf? Heb je warme, ondersteunende relaties? Voel je dat je dingen goed kunt doen? Door hierover na te denken, kun je veranderingen doorvoeren die je behoeften beter ondersteunen.”

