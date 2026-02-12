Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je bewaart kaas al jaren verkeerd: dit is waarom er razendsnel schimmel ontstaat

De kans is groot dat je kaas nu ligt te zweten in een strak plastic jasje in de koelkast. Lekker makkelijk, maar voor je kaas zo ongeveer het slechtste wat je kunt doen. Kaas is geen stilstaand product. Het leeft, ademt, verliest vocht en neemt geuren op. Als je het in plastic verstikt in plaats van een kaaspapiertje, krijgt het geen lucht, wordt het klam en gaat het sneller schimmelen of naar ammoniak ruiken. Zonde, zeker als je een mooi stukje kaas in huis hebt gehaald.

Wat je eigenlijk wilt, is dat kaas kan ademen zonder uit te drogen. Precies daarom gebruiken goede kaaswinkels kaaspapier. Dat is vaak een soort combinatie van papier met een dun laagje dat het vocht een beetje vasthoudt, maar nog wel lucht doorlaat.

De korst blijft mooi, de binnenkant smeuïg en de smaak veel langer in balans. Neem je kaas mee naar huis, laat het dan niet in het strak gesealde folie zitten, maar wikkel het opnieuw in. Vaak krijg je kaaspapier zelfs gewoon mee van je kaasboer als je erom vraagt.

Kaaspapier is je beste vriend

Heb je geen kaaspapier in huis, dan is bakpapier je beste vriend. Een simpel vel bakpapier om je kaas werkt al veel beter dan huishoudfolie. Je wikkelt de kaas er stevig maar niet keihard in, zodat het papier hem omsluit, maar niet vacuüm trekt.

Eventueel kun je het pakketje daarna in een los afsluitbaar bakje leggen, zodat er niet één grote kaasgeur in je koelkast ontstaat. Belangrijk detail: eerst papier tegen de kaas, dan pas plastic eromheen, nooit andersom. Toch liever wat milieubewuster materiaal? Probeer dan eens deze herbruikbare (kaas)doeken.

Kaaspapier in de koelkast

Ook het plekje in de koelkast helpt mee. Leg kaas het liefst in de groentelade of op een plank waar de temperatuur niet keihard schommelt. Te koud en te droog geeft scheuren en harde randen. Te warm en te vochtig maakt je kaas plakkerig en te sterk van geur.

Haal harde en halfharde kazen een halfuurtje voor het eten uit de koelkast, dan komen de smaken beter los. Zachte kazen mogen iets korter op temperatuur komen, anders worden ze te lopend.

Schimmel is niet altijd erg

En nog een geruststelling. Een klein schimmelplekje op een harde kaas betekent niet dat je alles moet weggooien. Snijd het ruim weg en wikkel de kaas daarna opnieuw goed in kaaspapier. Met een beetje aandacht gaat een goed stuk kaas zo veel langer mee.

Minder afval, minder frustratie en vooral veel meer momenten waarop je denkt bij de borrel: wat ligt deze kaas er nog mooi bij.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties