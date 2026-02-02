Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Elektrolyten nodig? Voor de meeste sporters is gewoon water genoeg

In elke supermarkt zijn ze wel te vinden: de felgekleurde sportdranken met elektrolyten. Lekker, hydraterend en goed voor je tijdens het sporten. Toch? Of zijn ze vooral lekker, maar eigenlijk ook een beetje overbodig als je geen topsport doet?

Volgens professor Graeme Close, expert in sportvoeding aan Liverpool John Moores Universiteit, gaat het om het laatste. De meeste mensen krijgen via hun normale dieet namelijk gewoon voldoende elektrolyten binnen.

Kans dat je elektrolyten tekort komt is klein

Elektrolyten – mineralen zoals natrium, kalium en magnesium – helpen bij zenuw- en spierfunctie en het regelen van vocht in het lichaam. „De kans dat je dat tekort komt is klein”, legt Close uit aan BBC. „Eet gewoon gevarieerd: groenten, fruit en wat zout op je eten.” Al eten veel Nederlanders ook zonder zout toe te voegen al te veel zout, is gebleken.

Voor reguliere trainingen, zoals een normale workout in de sportschool of bijvoorbeeld 5 kilometer hardlopen, is extra aanvulling dus niet nodig. „Gewoon water drinken is meer dan genoeg. Zo hou je ook je geld over voor leukere dingen.”

Wanneer zijn elektrolyten wél handig?

Elektrolyten kunnen nuttig zijn bij lange, zware inspanning waarbij je veel zweet, zeker in warme omstandigheden.

Close: „Dan kan een beetje extra natrium helpen, bijvoorbeeld via een sportdrankje of een simpele mix van water, vruchtensap en een snufje zout.” Dat kan ook helpen om genoeg te drinken tijdens langdurige inspanning.

Geen wondermiddel

Volgens Close zorgen elektrolyten niet voor betere prestaties. „Als een product belooft dat je 10 procent sneller of sterker wordt, dan klopt dat niet.” Voor sportdrankjes geldt: het gaat vooral om de koolhydraten, die je energievoorraad aanvullen bij inspanning van meer dan 70 tot 90 minuten.

Voor de meeste dagelijkse workouts zijn water en een gezond voedingspatroon voldoende. Elektrolyten zijn vooral iets voor lange, zware trainingen in de hitte of voor mensen die extra motivatie nodig hebben om te drinken.

Eiwitten zijn belangrijk

Wat is slim om te eten, voor of na het sporten? Metro schreef daar al eerder een artikel over. Toen benadrukte sportdiëtiste Britt Lambrecht dat het vooral belangrijk is om na afloop te focussen op een eiwitbron. „Eiwitten zijn bouwstoffen voor je spieren en herstellen bijvoorbeeld kleine spierscheurtjes na een work-out. 20 tot 25 gram eiwitten na een inspanning is ideaal. Zo voorkom je stijfheid en de afbraak van spierweefsel, en kun je de volgende dag eventueel opnieuw trainen.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties