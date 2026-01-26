Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Na golf aan kritiek is de ‘echte’ HEMA-rookworst terug: ‘Hij is weer sappig’

Dat een rookworst zoveel teweeg kan brengen… dát had HEMA allicht niet verwacht toen de supermarktketen het recept veranderde van de welbekende en zeer geliefde HEMA-rookworst.

HEMA stapte ruim een jaar geleden over op een nieuw recept en een andere leverancier, tot teleurstelling van fans van de ‘echte’ rookworst.

Nieuwe rookworst niet geliefd

De overstap naar het nieuwe recept en leverancier was volgens HEMA nodig om te voldoen aan het Beter Leven Keurmerk, dat belangrijk is binnen de duurzaamheidsambities van het bedrijf. Hoewel de rookworst volgens HEMA van goede kwaliteit bleef, bleek het lastig om precies dezelfde smaak te behouden. „Het bleek echter een uitdaging om die herkenbare HEMA-smaak volledig te behouden”, erkent HEMA ook nu.

En was te merken aan de reacties van klanten. Zij misten de ‘echte’ HEMA-smaak en dat maakten ze ook goed duidelijk. Zo klaagden ze op sociale media, mailden ze HEMA over het missen van de orginele rookworst en belden ze op naar de klantenservice.

🌭 Miljoenen rookworsten HEMA verkoopt jaarlijks miljoenen rookworsten. Exacte aantallen kan de keten uit concurrentieoverwegingen niet geven. In 2024 was al naar buiten gekomen dat de HEMA-rookworst na een periode van zo’n tachtig jaar niet meer door de Zwanenberg Food Group in Oss zou worden geproduceerd.

Terug naar het oorspronkelijke recept

Na de vele klachten besloot HEMA toch maar weer terug te gaan naar het oorspronkelijke recept. Daarbij blijft het Beter Leven Keurmerk behouden. Volgens HEMA betekent dit dat de herkenbare smaak weer terug is, terwijl er tegelijk aandacht blijft voor dierenwelzijn en duurzaamheid.

Terug gaan naar het oorspronkelijke recept, betekent voor HEMA ook terug bij de oude leverancier. Volgens een woordvoerder van de supermarktketen heeft de leverancier er nu wel voor gezorgd dat het gebruikte vlees alleen van dieren komt die volgens de keurmerkstandaarden zijn gehouden.

Klassieke rookworst weer te koop

De komende week kunnen klanten de klassieke rookworst proeven in alle HEMA-winkels. De authentieke HEMA-rookworst ligt vanaf vandaag weer in de schappen. „Hij is weer net zo rokerig, knapperig en sappig als vroeger”, benadrukt de keten.

Naast de klassieke rookworst verkoopt HEMA ook een biologische rookworst en een plantaardige variant.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties