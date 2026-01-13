Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wachten met eten tot iedereen een bordje vol heeft: dat ongemak zit vooral in je hoofd

Je kent het wel: jouw eten wordt als eerste geserveerd, maar je durft geen hap te nemen. Eerst wachten tot iedereen eten heeft, zo hoort het. Alleen dat ongemakkelijke gevoel dat daarbij komt kijken, is vooral iets wat je jezelf aandoet. Je tafelgenoten liggen er namelijk veel minder wakker van dan je denkt.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Londen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Appetite.

Strenger voor onszelf dan voor anderen

Onderzoekers lieten deelnemers zich verschillende eetsituaties voorstellen. Sommigen kregen in gedachten hun eten als eerste, anderen moesten juist wachten, terwijl hun tafelgenoot al kon beginnen. Daarna werd gevraagd wat zij zelf zouden doen én wat zij vonden dat de ander zou moeten doen.

Wat bleek? Mensen die zich voorstelden dat hun eten als eerste arriveerde, voelden een sterke druk om te wachten. Tegelijkertijd dachten de ‘wachtenden’ dat het helemaal niet zo’n probleem zou zijn als de ander alvast begon met eten.

‘Ga maar vast beginnen met eten’ helpt nauwelijks

Zelfs als iemand expliciet zegt dat je gerust kunt beginnen, blijft het ongemak vaak bestaan. De onderzoekers testten of het helpen zou als deelnemers zich in de ander verplaatsten of toestemming kregen om alvast te eten. Dat maakte verrassend weinig verschil.

Volgens de onderzoekers verklaart dit waarom we zo vaak tegen anderen zeggen „eet maar alvast”, terwijl we het zelf nauwelijks over ons hart verkrijgen om dat ook echt te doen.

Beleefd, maar niet per se gezellig

Volgens professor Janina Steinmetz draait dit sociale dilemma vooral om wat wij zelf voelen. We zijn ons heel bewust van onze eigen schuldgevoelens en de wens om beleefd over te komen, maar hebben veel minder zicht op wat anderen daadwerkelijk denken of voelen. En die blijken zich vaak veel minder druk te maken.

Het gevolg daarvan is dat we onnodig braaf wachten, terwijl het eten ondertussen afkoelt en het moment juist ongemakkelijker wordt…

Serveer het eten gewoon tegelijk

De onderzoekers wijzen ook naar restaurants en hosts. Door iedereen tegelijk te bedienen, kan veel sociaal ongemak worden voorkomen. Dat maakt etentjes niet alleen minder stroef, maar ook gewoon lekkerder.

Dus de volgende keer dat je bord als eerste op tafel staat: het mag. Echt!

