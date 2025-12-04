Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van dít geliefde product mag je voortaan nog maar 200 gram per week, volgens het Voedingscentrum

Voor mensen die graag gezond en gevarieerd willen eten, is de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum een handig hulpmiddel. Binnenkort worden hier echter belangrijke aanpassingen aan gedaan en dat heeft alles te maken met een nieuw advies van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad heeft vandaag nieuwe voedingsrichtlijnen gepresenteerd die niet alleen voor een betere gezondheid moeten zorgen, maar ook voor minder schade aan het milieu. Hun belangrijkste advies? Minder vlees en méér plantaardig voedsel.

Minder rood vlees

Volgens de Gezondheidsraad zijn plantaardige bronnen als peulvruchten en noten gezondere eiwitbronnen dan vlees. Omdat verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat het eten van meer dan 200 gram vlees per week zorgt voor een hoger risico op hart- en vaatziekten, adviseren ze vanaf nu om maximaal 200 gram rood vlees per week te eten. Ook adviseren ze om zo min mogelijk bewerkt vlees te eten.

Meer peulvruchten

Dit advies zal voor veel mensen slikken zijn. Het RIVM berekende namelijk eerder nog dat Nederlanders tussen 2019 en 2021 gemiddeld 89 gram vlees per dag aten, wat neerkomt op 623 gram per week. De Gezondheidsraad adviseert nu dus om de vleesconsumptie nog veel meer te verlagen. In plaats van vlees zouden Nederlanders meer peulvruchten moeten eten. De Gezondheidsraad adviseert om per week 250 gram peulvruchten te eten, zoals bruine bonen, sojabonen, linzen en kikkererwten. Ook adviseren ze om dagelijks 15 tot 30 gram ongezouten noten en pinda’s te eten.

Nu de Gezondheidsraad een aantal belangrijke voedingsrichtlijnen heeft herzien, heeft het Voedingscentrum besloten om de nieuwe inzichten mee te gaan nemen in de Schijf van Vijf. Het bekende voorlichtingsmodel is sinds 2015 niet meer aangepast, maar zal in april van 2026 worden bijgewerkt.

Onlangs waarschuwde het Voedingscentrum nog voor eetdrammen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties