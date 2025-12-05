Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Koffieliefhebbers opgelet: koffie kan je biologische leeftijd naar beneden brengen

Koffie kan meer doen dan je wakker houden. Wie dagelijks tot vier koppen drinkt, heeft mogelijk een biologische leeftijd die zo’n vijf jaar jonger uitvalt dan die van niet-koffiedrinkers. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat verscheen in BMJ Mental Health.

De verklaring ligt waarschijnlijk in de manier waarop koffie telomeren (de beschermende uiteinden van chromosomen) beïnvloedt. Eerder schreef Metro dat we door cafeïne mogelijk langer leven.

Tot vier koppen per dag geeft voordeel, daarboven niet

Uit het onderzoek blijkt dat koffiedrinkers die binnen de grens van de 400 milligram cafeïne per dag blijven, de hoeveelheid die aanbevolen is, langere telomeren hebben dan mensen die geen koffie drinken. Bij meer dan vier koppen per dag verdwijnt dit effect. Bij zware drinkers zagen onderzoekers zelfs tekenen van cellulaire schade.

Volgens de onderzoekers zouden antioxidanten en ontstekingsremmende stoffen in koffie een rol kunnen spelen bij het behoud van telomeerlengte.

☕ Wat telomeren zeggen over je biologische leeftijd Telomeren kun je vergelijken met de plastic uiteinden van schoenveters. Ze houden chromosomen stabiel en beschermen tegen slijtage. Hoe korter telomeren worden, hoe hoger het risico op ziekten. Mensen met ernstige psychische aandoeningen, zoals psychoses, schizofrenie en bipolaire stoornissen, laten vaak een snellere verkorting van telomeren zien. Daarom richtte dit onderzoek zich specifiek op deze groep.

Koffiedrinkers met mentale stoornissen

De gegevens komen uit de Noorse TOP-studie, waarin 436 volwassenen werden gevolgd. In die groep zaten 259 mensen met schizofrenie en 177 mensen met affectieve stoornissen, waaronder bipolaire stoornis en depressies met psychoses.

De deelnemers gaven aan hoeveel koffie ze dagelijks drinken. Op basis daarvan werden vier groepen gemaakt: geen koffie, 1-2 koppen, 3-4 koppen en meer dan 5 koppen per dag. Uit bloedstalen werd vervolgens de telomeerlengte in witte bloedcellen gemeten.

Na correctie voor factoren zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, rookgedrag, diagnose en medicatie, bleek de groep die vier koppen koffie per dag dronk de langste telomeren te hebben, overeenkomend met een biologische leeftijd die ongeveer vijf jaar jonger was dan bij niet-drinkers. Zwaardere koffiedrinkers (meer dan vijf koppen per dag ) lieten juist tekenen van cellulaire stress zien.

👇 Waarom decaf niet hetzelfde smaakt als gewone koffie Decaf mist vaak de rijke smaak van gewone koffie. Dat komt door een chemische stof die tijdens het brandproces verloren gaat: trigonelline. Normaal gesproken breekt trigonelline tijdens het roosteren af en vormt het een groep vluchtige aromatische verbindingen, de zogenaamde pyrazines. Onderzoekers ontdekten dat één pyrazine in het bijzonder, 3-ethyl-2,5-dimethylpyrazine, essentieel is voor de karakteristieke smaak en geur van gewone koffie. Bij decaf gaat deze verbinding grotendeels verloren. Het gevolg: de koffie mist de nootachtige en zoete tonen die je van een vers gezette kop gewend bent. Omdat de smaak van koffie sterk afhangt van deze vluchtige stoffen, kan het verlies ervan de smaakkwaliteit merkbaar verminderen.

Antioxidanten in koffie

De onderzoekers wijzen vooral naar antioxidanten in koffie, die cellen mogelijk beschermen tegen verouderingsprocessen. Telomeren reageren sterk op oxidatieve stress en ontstekingen, processen die volgens de onderzoekers bij mensen met zware psychische aandoeningen vaak verhoogd zijn.

Wie dus binnen de grens van vier koppen koffie per dag blijft, kan volgens dit onderzoek profiteren van een biologisch voordeel. Maar meer koffie is zeker niet beter. Boven die grens lijken de positieve effecten om te slaan in schade.

