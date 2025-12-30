Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is waarom je frituurvet liever niet door de gootsteen of wc spoelt

Zelfgebakken oliebollen op oudejaarsdag zijn een feestje. Maar wat doe je naderhand met het frituurvet? Spoel het in ieder geval niet door de gootsteen of het toilet. Dat kan de waterschappen namelijk miljoenen kosten en daar betalen we uiteindelijk allemaal aan mee.

In ons kleine landje eten we met de jaarwisseling naar schatting acht oliebollen per persoon. Oliebollen zelf bakken is niet moeilijk, maar het is wel goed om een beetje voorbereid te zijn.

Frituurvet zorgt voor verstoppingen

Weten wat je wel, en vooral niet, met het frituurvet moet doen, bijvoorbeeld. De Unie van Waterschappen roept Nederlanders op het frituurvet dat in aanloop naar oud en nieuw wordt gebruikt om oliebollen te bakken niet door de gootsteen of het toilet te spoelen. Het vet stolt in het riool en zorgt geregeld voor verstoppingen, waarschuwt de koepelorganisatie.

Dat en het zuiveren van het frituurvet uit het water kost de waterschappen jaarlijks miljoenen euro’s. De Unie schat dat elk jaar in totaal 10 miljoen kilo frituurvet en plantaardige olie overblijft na gebruik in huis. Zo’n 6 miljoen kilo wordt volgens de UvW ingezameld en kan worden gerecycled. Het overige vet belandt bij het restafval of in het riool.

„Uiteindelijk betalen we daar allemaal aan mee”, zeggen de waterschappen over de kosten en problemen dat dat vet oplevert. Na de jaarwisseling is er steevast een piek, zegt een woordvoerster, omdat veel mensen die doorgaans zelden of niet frituren dat nu wel doen voor de oliebollen.

Hoe ruim je frituurvet top?

Wat moet je er dan wel mee doen? De waterschappen roepen op frituurvet en olie in te leveren bij een van de ruim 2500 inzamelpunten in Nederland. Waar het dichtstbijzijnde inzamelpunt is, vind je op frituurvetrecyclehet.nl. Giet de frituurvet hiervoor terug in de verpakking, want ook het plastic kan worden gerecycled. Als je de originele verpakking niet meer hebt, gooi het dan in een lege fles.

Ongeveer 6 op de 10 Nederlanders doet dat volgens de Unie al. De organisatie is eerder met partners een campagne gestart om dat getal op te krikken. Van gebruikt frituurvet en bakolie kan onder meer biobrandstof worden gemaakt. Het inzamelen van gebruikt frituurvet zorgt bovendien voor extra inkomsten voor bijvoorbeeld scholen, sportclubs en kinderboerderijen, omdat ze per ingezamelde hoeveelheid een vergoeding ontvangen.

