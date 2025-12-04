Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eten bestellen: dit was de allerduurste bestelling van 2025

Een eenvoudige pizza margherita, lekker snacken of toch maar eens sushi sandwiches of een hip kaneelbroodje proberen bij het eten bestellen? We vroegen voor het gemak weer volop ‘eten op tafel’ dit jaar, alsof het er altijd is geweest. Maar wat waren bij eten bezorgen de trends, wat was de allergrootste bestelling en in welke provincie geven we het meeste fooi?

Thuisbezorgd zette de trends van het eten bezorgen op een rij en geeft zo een kijkje in de keuken én in het boodschappenmandje van de Nederlanders. Die info is gebundeld in een jaarlijks overzicht met de populairste, opvallendste en meest ongewone bestellingen in Nederland. Het onderzoek is gebaseerd op data van de bestellingen van zes miljoen Thuisbezorgd-gebruikers bij meer dan 14.000 aangesloten partners. Twee dingen sprongen er wat betreft de bezorgdienst uit: we bestelden vaker ontbijt aan huis en stelden onze drankjes graag zelf samen. Cinnamon buns (kaneelbroodjes) en overnight oats (havermout) waren de populairste ontbijtjes.

🥪 Social media TikTok en Instagram spelen in deze tijd een belangrijke rol bij onze keuzes voor eten bestellen. Vooral virale sushi sandwiches, matcha lattes (Metro schreef al over de populariteit van het Japanse theepoeder) en build-your-own bowls vonden door social media hun weg naar ons bord.

Eten bestellen is makkelijk en soms heel duur

Borden vol luxe als je je eten laat bezorgen? Dat kan ‘gewoon’. De duurste bestelling van 2025 kwam uit Noord-Brabant en was een Indonesisch feestmaal ter waarde van 1525,50 euro. In Drenthe werd er minder met geld gestrooid, daar was de duurste bestelling 480 euro.

Eten bezorgen gebeurde het vaakst door een persoon in Groningen. Die typte 538 keer Thuisbezorgd.nl in op zijn of haar smartphone of laptop. Dat is dus meestal twee keer per dag. Zijn of haar favoriete bestelling? Meer dan twintig keer werd er een smakelijke uitsmijter met een bakje koffie bij deze persoon aan huis bezorgd.

Fooi geven aan de bezorger

Als we eten laten bezorgen, betalen we de fooi meestal via internet, vooraf, in plaats van cash in het handje van de bezorger te drukken. De hoogste fooi die in ons land werd gegeven dit jaar is 50 euro. In de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Limburg, Overijssel, Friesland en Flevoland is het voorgekomen dat bezorgers verrast werden met deze riante bonus. In Groningen, Zeeland en Drenthe zijn ze iets zuiniger met fooi uitdelen.

Eten bestellen we massaal tijdens grote sportmomenten zoals de UEFA Champions League finale of voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal. Dat zijn momenten dat we het meest naar oer-Hollandse snacks grijpen. Zo werden frikandellen het meest besteld tijdens een avond voetbal kijken. Koningsnacht vierden we met pizza margherita en Koningsdag en nieuwjaarsdag met friet. Terwijl de koninklijke familie Emmen op een bezoek trakteerde, trakteerden de thuisblijvers in Drenthe zichzelf op een kapsalon.

Eten bestellen: overzichtje

Meest bestelde gerechten : pizza margherita, cheeseburger en pizza salami.

: pizza margherita, cheeseburger en pizza salami. Opkomende dranken : red fruit limonade, iced strawberry matcha latte en (create your own) bubble tea.

: red fruit limonade, iced strawberry matcha latte en (create your own) bubble tea. Opkomende gerechten : sushi sandwich, double smash burger en yangnyeom kip.

: sushi sandwich, double smash burger en yangnyeom kip. Favoriete lunchgerechten: chicken teriyaki, broodje carpaccio en broodje gezond.

