Droog en koud weer zorgt voor knapperige oliebollen

Bakkers rekenen op een iets betere verkoop van oliebollen deze jaarwisseling door het koude en droge weer. Bij Bakker Van Maanen, met tientallen vestigingen in Nederland, kan dat volgens eigen zeggen zorgen voor 15 tot 20 procent hogere verkoop.

Ook de wat kleinere keten Meesterbakker Voskamp ziet voordelen. Bij droog weer blijft de oliebol knapperiger, terwijl regen de textuur minder goed houdt. „Het weer maakt echt verschil voor de kwaliteit van onze producten”, zegt een woordvoerder.

Weer bepaalt vooral de plek waar mensen hun oliebollen kopen

Volgens de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) bepaalt het weer vooral waar mensen hun oliebollen kopen, niet zozeer hoeveel. Slecht weer kan ervoor zorgen dat klanten sneller naar de supermarkt gaan in plaats van naar kraampjes.

„Ook voor de supermarkt verwachten we stabiele cijfers. Dat blijft het grootste verkoopkanaal”, zegt NVB-directeur Wim Kannegieter, die de belangen van bakkers die leveren aan supermarkten vertegenwoordigt.

Het weer tijdens de jaarwisseling

Maar wat voor weer kunnen we dan op oudejaarsdag en -nacht verwachten? Daar schreef Metro gisteren nog een artikel over. We kunnen vooral rekenen op veel bewolking en buien. Wie in de noordelijke provincies woont, heeft pech. Daar laat de zon zich waarschijnlijk helemaal niet zien en er is een grote kans op buien. In de rest van het land is een wandeling naar de oliebollenkraam voor wat verse oliebollen, supermarkt of slijterij beter vertoeven. Het blijft daar grotendeels droog en de zon breekt soms even door.

Het wordt 4 tot 7 graden, met een zwak tot matige wind in het binnenland tot een vrij krachtige wind aan de kust. Rond middernacht is het op de meeste plaatsen 3 tot 5 graden.

Wie ‘s avonds vuurwerk gaat afsteken moet vooral in de kustregio’s extra oppassen, want daar gaat het hard waaien. Ook landinwaarts kan deze wind goed zijn te voelen. Het voordeel aan de wind is wel dat er geen dichte vuurwerkmist wordt verwacht, zoals bijvoorbeeld vijf jaar geleden in 2020 wel het geval was.

