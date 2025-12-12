Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoetekauwen opgelet: deze lekkernij kan ervoor zorgen dat je minder snel veroudert (volgens wetenschappers)

Dat gezond eten belangrijk is voor een hoge levensverwachting, weten we allemaal. Maar wat veel mensen niet weten, is dat chocolade daar ook een belangrijke rol in kan spelen. Nieuw onderzoek wijst namelijk uit dat chocolade kan bijdragen aan een langer leven. Hoe dat precies zit, leggen we je hier uit.

Het is al langer bekend dat chocolade een positief effect kan hebben op je gezondheid. Eerder ontdekten wetenschappers van verschillende universiteiten al dat flavonoïden, bioactieve stoffen die van nature voorkomen in pure chocolade, zorgen voor een lager risico op chronische ziekten én voor een langere levensduur.

Minder snel verouderen

Maar flavonoïde blijkt lang niet de enige stof in chocolade te zijn met een positief gezondheidseffect. Theobromine, een stof die ongesuikerde chocolade zijn bittere smaak geeft, blijkt namelijk ook een anti-verouderingseffect te hebben. Onderzoek wijst uit dat het je biologische leeftijd kan verlagen, wat een maatstaf is voor de mate van schade die cellen in de loop der tijd hebben opgelopen. Let wel: theobromine komt alleen in chocolade voor met een hoog cacaogehalte, dus hele pure chocolade. Het gaat dus niet om mierzoete melkchocolade met allerlei suikerrijke toevoegingen.

Voor het onderzoek werden de gezondheidsgegevens van 1669 mensen onder de loep genomen. Deze groep mensen had een gemiddelde leeftijd van 60 jaar en was over het algemeen gezond: de deelnemers waren niet geselecteerd op basis van specifieke ziekten. Om de biologische leeftijd van deze mensen te bepalen, keek het team specifiek naar chemische veranderingen in het DNA en naar de lengte van telomeren, wat de beschermende uiteinden zijn van chromosomen. Deze telomeren voorkomen dat genetisch materiaal rafelt en beschadigd raakt. Korte telomeren worden geasscocieerd met veroudering en leeftijdsgebonden ziekten.

Belangrijke kanttekening

Uit de studie bleek dat personen met hogere concentraties van theobromine in hun bloed een lagere biologische leeftijd hadden dan hun werkelijke leeftijd. Dat effect bleek ook echt alleen te gelden voor theobromine. Er werd namelijk ook onderzocht of andere metabolieten in cacao en koffie een vergelijkbaar effect hadden, maar dat bleek niet het geval te zijn.

Voordat je nu enthousiast een hele lading pure chocoladerepen inslaat, is het wel belangrijk om te weten dat zelfs pure chocolade een hoog vet- en suikergehalte heeft. Het is daarom belangrijk dat je het met mate eet. „We zeggen niet dat mensen meer pure chocolade moeten eten”, zo legt onderzoeksleider Jordana Bell, hoogleraar epigenomica aan King’s College London, uit. „Maar dit onderzoek kan ons helpen begrijpen hoe alledaagse voedingsmiddelen aanwijzingen kunnen bevatten voor een gezonder en langer leven.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties