Wetenschappers luiden noodklok: dit voedsel schaadt elk orgaan in het lichaam

Ultrabewerkt voedsel blijkt schadelijk voor alle grote orgaansystemen van het menselijk lichaam. Dat blijkt uit het grootste wetenschappelijk onderzoek naar ultrabewerkt voedsel tot nu toe.

Volgens de onderzoekers vormt de groeiende consumptie van deze producten een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid.

Steeds meer bewerkt eten op ons bord

Ultrabewerkt voedsel, zoals kant-en-klaarmaaltijden, ontbijtgranen, energierepen, frisdrank en fastfood, verdringt wereldwijd steeds vaker verse producten. Zowel kinderen als volwassenen krijgen er jaarlijks meer van binnen. Meer over wat ultrabewerkt voedsel precies is, zie je in de video hierboven.

In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bestaat inmiddels meer dan de helft van het gemiddelde dieet uit dit soort producten. Onder jongeren en mensen in kwetsbare sociaaleconomische posities loopt dat zelfs op tot ongeveer 80 procent.

Volgens de onderzoekers hangt een dieet vol sterk bewerkte producten samen met een grotere kans op onder meer obesitas, hart- en vaatziekten, type 2-diabetes, depressie en zelfs vroegtijdige sterfte.

Diabetes type 2 herkennen Volgens het Diabetes Fonds is prediabetes „een sluipmoordenaar”, daarom heeft het Fonds een test gemaakt om te kijken of je risico loopt op diabetes en hoeveel dan. Diabetes type 2 zou je kunnen herkennen aan de volgende symptomen: Je bent moe

Je valt af

Je hebt veel dorst

Je moet veel plassen

Je hebt vaak blaasontsteking

Bij vrouwen: jeuk aan de schaamlippen

Bij mannen: vaak ontsteking van de eikel

Grootschalige analyse van tientallen studies

Voor de nieuwe overzichtsstudie analyseerden 43 internationale experts 104 langdurige onderzoeken. In 92 daarvan werd een duidelijk verband gevonden tussen veel consumptie van sterk bewerkt voedsel en een hogere kans op chronische ziekten of vroege sterfte.

De wetenschappers benadrukken dat deze producten vaak extreem calorierijk zijn, maar weinig voedingsstoffen bevatten. Daarnaast bevatten ze regelmatig kunstmatige geur- en smaakstoffen, kleurstoffen en emulgatoren.

‘Menselijk lichaam is hier niet op gemaakt’

Voedingswetenschapper Carlos Monteiro van de Universiteit van São Paulo, een van de auteurs van de studie, zegt in gesprek met The Guardian dat de resultaten laten zien hoe groot de impact is van dit soort voedsel. Volgens hem is het menselijk lichaam simpelweg niet ingesteld op de hoeveelheid industriële ingrediënten die in deze voedingsmiddelen terechtkomt.

De onderzoekers leggen een groot deel van de verantwoordelijkheid bij internationale voedselbedrijven, die volgens hen sterk inzetten op marketing, lobby en invloed op wetgeving. De producten worden zo gemaakt dat ze makkelijk, goedkoop en aantrekkelijk zijn, en daarmee verse producten verdringen. Volgens de onderzoekers remt dit soort bedrijfsstrategieën effectieve regelgeving, vergelijkbaar met hoe tabaksproducenten dat decennialang deden.

Strengere regels

De onderzoekers pleiten onder andere voor strengere regels voor marketing gericht op kinderen, duidelijke etiketten op de voorkant van verpakkingen, een verbod op dit soort voedsel in publieke instellingen zoals scholen en ziekenhuizen en beperkingen op de hoeveelheid schapruimte in supermarkten.

Brazilië geldt daarin als voorloper: in het nationale schoolvoedselprogramma is ultrabewerkt voedsel vrijwel uitgebannen. Vanaf 2026 moet 90 procent van het eten in schoolkantines vers of minimaal bewerkt zijn.

