Slecht nieuws voor vleeseters: rundvlees waarschijnlijk een stuk duurder in 2026

Rundvleesliefhebbers moeten zich opmaken voor nóg hogere prijzen. Brancheorganisaties verwachten dat biefstuk, rundergehakt en hamburgers volgend jaar opnieuw fors duurder worden. Dat terwijl de prijzen dit jaar al sterk opliepen.

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) spreekt van een „significante” stijging in 2026. Stabilisatie lijkt voorlopig niet realistisch, laat de organisatie weten. Hoeveel duurder rundvlees precies wordt, is lastig te voorspellen. Volgens de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) hangt dat af van meerdere factoren, zoals aanbod, voerprijzen en internationale handel.

Prijs rundvlees steeg al 38 procent in een jaar

Marktbureau DCA Market Intelligence, dat regelmatig de vleesprijzen analyseert, ziet dat de groothandelsprijzen voor rundvlees in een jaar tijd met ruim 38 procent zijn gestegen. Over een periode van vijf jaar komt de totale stijging zelfs uit op bijna 125 procent.

Volgens onderzoeker Matthijs Bremer komt dat vooral door een kleiner aanbod, terwijl de vraag stevig blijft, zo vertelt hij in gesprek met Nu.nl. Hij wijst erop dat dierlijke producten de afgelopen jaren structureel harder in prijs stegen dan plantaardige alternatieven. Niet alleen vlees en eieren, maar ook producten als boter en room werden flink duurder.

Bremer verwacht dat vleesprijzen „aanhoudend hoog” blijven vergeleken met enkele jaren geleden. Het prijsverschil met andere productgroepen zal volgens hem voorlopig niet kleiner worden.

Dalend aantal veehouders drukt aanbod

Zowel de COV als de KNS wijzen op de gevolgen van stikstofregels. Steeds meer boeren stoppen, onder meer door uitkoopregelingen, waardoor het aanbod krimpt. Het CBS verwacht dat het aantal bedrijven met vleeskalveren dit jaar met ruim 6 procent daalt. In tien jaar tijd is dat zelfs bijna 29 procent.

Ook het aantal dieren neemt af, al ligt dat nog iets hoger dan tien jaar geleden.

Meer regeldruk Boerenorganisatie Agractie pleit voor minder regeldruk, „zodat boeren kunnen blijven produceren en consumenten toegang houden tot gezond en betaalbaar voedsel.” De organisatie reageert hiermee op de voorspellingen van brancheverenigingen dat rundvlees volgend jaar nog fors duurder wordt. „De stijgende rundvleesprijs is geen verrassing. Steeds meer veehouderijen verdwijnen door een opeenstapeling van regels, onzekerheid en milieumaatregelen. De bedrijven die blijven, hebben te maken met steeds hogere kostprijzen”, aldus Agractie. Volgens de organisatie produceerde Nederland in de eerste helft van dit jaar 13 procent minder rundvlees dan in dezelfde periode vorig jaar. Agractie benadrukt dat voedselzekerheid en betaalbaarheid voor iedereen essentieel zijn. In de afgelopen jaren zijn duizenden landbouwbedrijven gestopt in Nederland.

Ook varkens- en kippenvlees mogelijk duurder

Omdat consumenten vaker uitwijken naar goedkoper varkens- of kippenvlees, sluiten brancheorganisaties niet uit dat ook die prijzen stijgen. Consumenten kiezen volgens de KNS steeds vaker voor kleinere porties rundvlees, gemengde producten of een vleesloze dag.

Import is volgens de COV geen logische oplossing om prijzen te drukken. De organisatie noemt risico’s zoals lagere kwaliteit en een hogere CO₂-voetafdruk van geïmporteerd vlees, al is niet duidelijk waarop die inschatting gebaseerd is.

