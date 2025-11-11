Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze supermarkt schroeft prijzen van koffie wéér op en einde lijkt nog niet in zicht

Het is inmiddels een bekend liedje: koffie is wéér duurder geworden. Jumbo heeft de prijzen van koffie in de supermarkt opnieuw opgeschroefd, in navolging van andere supermarkten.

Dat bevestigt een woordvoerster, na berichtgeving van Distrifood.

Koffie weer duurder geworden

Volgens het vakmedium gaat het bij een pak van 500 gram Aroma Rood van Douwe Egberts om een prijsverhoging van ruim 10 procent tot 8,99 euro. Dat is even duur als bij Albert Heijn en Plus. Alleen Dirk heeft ‘m nog voor 8,15 euro in de schappen staan. Ook de huismerkkoffie van Jumbo is duurder. De Jumbo’s snelfiltermaling 500 gram ging onlangs van 6,99 euro naar 7,69 euro.

Jumbo en JDE Peet’s, het bedrijf achter merken als Douwe Egberts, Senseo en L’OR, liggen sinds afgelopen zomer met elkaar in de clinch om de prijs. Ook met andere supermarkten gaan de onderhandelingen moeizaam. De fabrikant zet hoog in bij het doorberekenen van de gestegen prijzen voor koffiebonen en supermarkten gaan voor een zo laag mogelijke prijs. Daarom zijn er regelmatig lege schappen bij de verschillende ketens. Jumbo gaat, zoals gebruikelijk, niet in op de onderhandelingen.

Voorlopig blijven prijzen hoog

Een einde van de prijsstijgingen lijkt voorlopig niet in zicht. Zo klonken eerder al geluiden dat een pak koffie ruim 10 euro gaat kosten. En de NOS meldde eerder dat tegen het einde van deze eeuw tussen 35 en 75 procent van de wereldwijde hoeveelheid koffie verdwenen kan zijn. „We zullen meer gaan betalen, voor slechtere koffie”, zei Massimo Battaglia van de Italiaanse Accademia del Caffè Espresso. „De koffie wordt donkerder, bitterder, met meer cafeïne.”

Koffieplanten zijn teer en niet heel goed bestand tegen extreme weersomstandigheden. Laat het weer de laatste jaren nu juist steeds extremer worden door klimaatverandering. Door slechte weersomstandigheden in belangrijke koffieproducerende landen, zoals Vietnam, Brazilië, Colombia en Ethiopië, vallen de oogsten tegen en zijn de prijzen van koffiebonen door het dak gegaan.

Politieke instabiliteit en economische crisissen kunnen daarbovenop de productie en export verstoren. Ook heeft het te maken met het wetsvoorstel van de Europese Unie om de import van grondstoffen afkomstig van landbouwgrond die door ontbossing is verkregen, te verbieden. Hier valt ook een deel van de koffieboeren onder. Tot slot blijft de wereldwijde vraag naar koffie groeien, vooral in opkomende markten zoals China en India. Dat zet extra druk op de beperkte voorraden, wat de prijs verder opdrijft.

