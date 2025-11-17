Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Camiel en Tobias bedachten in Expeditie Robinson augurk Dikke Pickle: ‘Hollandse borrelplank is een plankie zonder liefde’

Samen zijn ze twee van de smaakmakers in Expeditie Robinson op de tv-zondagavond. Camiel Kesbeke en Tobias Camman mijmerden op een eiland in Maleisië bij gebrek aan voedsel echter ook over echte smaakmakers: augurken en wijn bijvoorbeeld. Die gedachten zijn nu werkelijkheid geworden in een gezamenlijk nieuw product: de Dikke Pickle. Ze bespraken op het strand of op een boomstronk echter ook de Hollandse ‘flut-borrelplank’.

Metro sprak Camiel en Tobias over hun augurkenvondst, de Dikke Pickle. Het product is het resultaat van de voorliefde van zoetzuur van beide heren. Camiel heeft het dan uiteraard over zijn eigen Kesbeke-augurk, Tobias over wijn uit de Franse Elzas. Vanaf morgen is de Dikke Pickle in een pot tijdelijk en exclusief verkrijgbaar via boodschappen-app Crisp.

De zoon uit de reality-serie De Augurkenkoning en het televisiegezicht van de FOMO Show laten het daar niet bij. In die Crisp-app vind je ook andere producten om je borrel een upgrade te geven. Zo is er een notenmix, wijn (de Chatobi Pinot Blanc uit de genoemde Elzas) en het kersverse boek van Tobias Camman, Fastvoer.

Zo werden Camiel en Tobias een augurkenduo

Genoeg reclame, Metro wil weten hoe dit vanaf Expeditie Robinson allemaal tot stand kwam. En waarom de twee die oerdegelijke borrelplank met een prikkertje kaas en een plakje leverworst zo verfoeien en het zelfs „een plankie zonder liefde” noemen. Dat gezegd hebbende: we bezochten onlangs de première van de film Augurk aan Zee in Tuschinski Amsterdam, een comedy waar augurkenfirma Kesbeke alles mee te maken heeft. Na afloop werden in de statige bioscoop blokjes kaas en plakjes augurk rondgedeeld. Camiel was toen echter op vakantie, we kunnen het hem niet verwijten.

„Hey jongens, ik krijg net een kaartje in mijn handen gedrukt”, zegt Camiel, die weer terug is in de augurkenfabriek in het Amsterdamse Bos en Lommer. „’Jij bent een superster. We weten nog niet wie Expeditie Robinson wint, maar voor ons ben jij de winnaar’, staat erop. ‘Respect, je bent een fijne gast. Marie-José uit Veldhoven’. Da’s toch mooi?” Tobias vanuit de auto: „Zulke post krijg ik nou nooit.”

Van mijmeren onder de sterren naar de Dikke Pickle

Het duo kende elkaar voor het tv-spel nog niet persoonlijk, maar dat kwam helemaal goed. Tobias: „We sliepen naast elkaar in een kamp, op bedjes op het strand. ’s Avonds zaten we naar de sterren te kijken en een beetje te mijmeren over augurken en deelden we onze liefde over eten en wijn. Zo kwam langzaam het idee om eens een augurk te benaderen zoals je een gin ook kunt bekijken en dan een andere smaak te creëren. We wilden weleens zien of we een augurk met bijvoorbeeld kruiden en bloemen een bijzondere smaak konden geven. En dat met wijn als inspiratie, specifiek een wijn uit de Elzas die zeer aromatisch is. Eenmaal thuis hebben we bekeken hoe we die aroma in de augurk kunnen krijgen.”

Tobias heeft mij daar een snelcursus vinologie gegeven en ik leerde hem over augurken.

En zo is de sprong van Maleisië naar de Dikke Pickle bij Kesbeke snel gemaakt. Camiel keert nog even terug naar Expeditie Robinson: „Tobias heeft mij daar een snelcursus vinologie gegeven en ik leerde hem over augurken. We houden allebei van eten en Tobias is een wijngek. Wij verkopen zuurtjes, dus we dachten daar: hoe kunnen we die dingen nou mooi combineren?”

👇 Camiel en Tobias Camiel Kesbeke (27, Amsterdam) is mede-eigenaar van Kesbeke Fijne Tafelzuren. Hij is dat samen met vader Oos en broer Silvian. Hij is al enkele seizoenen te zien in reality-serie De Augurkenkoning op RTL 4 en Videoland en onlangs ook in Kom Je Bij Me Eten VIPS.

Tobias Camman (36, Utrecht) is een presentator, regisseur, filmmaker en influencer. Het meest bekend is hij van de online serie FOMO Show. Camman heeft een wijnwinkel en schreef vier kookboeken, waaronder dit jaar Fastvoer – Het kookboek voor de foodsnob zonder tijd.

Dikke Pickle met abrikozen, siroop en bloemen

De heren achter de Dikke Pickle kwamen al snel in contact met Crisp. Camiel: „Ze vonden het een gaaf product. Het past ook wel, want Crisp houdt van mooie lokale producten, maar ook van gekke dingen en anders zijn dan anderen.” Metro spreekt Camiel en Tobias de dag voordat de Dikke Pickle in productie en in de potjes gaat, dus het is nog even spannend. Uiteindelijk wordt er geen Elzaswijn in die potten geschonken, maar moet er wel worden gewerkt met gedroogde abrikozen, vlierbloesemsiroop en echte jasmijnbloemetjes (wie de deksel van de Dikke Pickle draait, zal die bloemetjes bovenop zien liggen).

Al met al was het nog een hele bedoening. Camiel: „Het duurde even, je eerste pannenkoek mislukt ook altijd. Maar als je de Dikke Pickle proeft, heb je een augurk zoals jij hem nog nooit gegeten hebt. Je verwacht misschien zoet of zuur, maar het is fruitig, het zijn gefermenteerde augurken en onderin de pot zitten de abrikozen.” Tobias: „En echt ontwikkeld voor bij de borrel, bij een mooie wijn en kazen. Snijd hem dus in plakjes. Dan heb je eens niet zo’n traditionele, saaie Nederlandse borrelplank. Het is een keer iets anders. Als je in Frankrijk of Italië komt, krijg je steeds iets anders als je op een borrel komt, dat is toch leuk? Bij is het altijd dat blokkie kaas en die vreselijke plak leverworst. Dat mag weleens opgefleurd worden, vonden we.”

Wij als augurkenboeren stoppen niet wekelijks bloemetjes in onze potten.

De mening van vader Oos Kesbeke

Wat vindt vader Oos Kesbeke er eigenlijk van? De Augurkenkoning zal vast zijn zegen over de Dikke Pickle hebben moeten uitspreken. Camiel: „Toen we tevreden waren, hebben we een pot zonder de jasmijnbloemen gemaakt en eentje met. We gingen ze na elkaar proeven en toen bleken die bloemen veel meer met de smaak te doen dan we hadden verwacht. Wij als augurkenboeren stoppen niet wekelijks bloemetjes in onze potten. Mijn vader zei dat hij het zo leuk vond om mij met Tobias zo te zien, net of hij zichzelf met zijn vader bezig zag. Hij had ook altijd gekke ideeën.”

Nog even terug naar de andere kant van de wereld, naar Expeditie Robinson. Als je bijna geen eten hebt, is het dan niet funest als je er de hele tijd over gaat zitten praten? Tobias: „Het gekke is dat als je juist zoveel trek hebt, je alléén maar over eten praat en over niets anders.” Camiel: „Maar eigenlijk is het een vorm van jezelf martelen.”

Reacties