Voedingscentrum waarschuwt voor eetdrammen: wat is dit en hoe ga je het tegen?

Van de supermarkt en de sportkantine tot op social media: ongezond eten wordt ons vandaag de dag overal opgedrongen. En daar moet wat betreft het Voedingscentrum verandering in gaan komen. Zij introduceren daarom de nieuwe term ‘eetdrammen’, om de consument meer bewust te maken van wat de gevolgen hiervan zijn op onze voedingskeuzes.

Volgens het Voedingscentrum komt eetdrammen zo vaak voor, dat we er ons niets eens meer bewust van zijn. Denk bijvoorbeeld aan talloze reclames op TikTok over een nieuwe foodhype of reclames van bekende fastfoodketens in een bushokje. Of wat dacht je van dat schreeuwerige uithangbord bij die snackbar?

Veel ziektes door ongezond eten

Wat betreft het Voedingscentrum is de invloed van de voedselindustrie op onze eetkeuzes nog steeds te groot en daar moet verandering in komen. „Eetdrammen zit een gezonde samenleving in de weg”, zo legt directeur Petra Verhoef uit.

„Voor kinderen is gezond opgroeien allang niet meer vanzelfsprekend. En dat is een maatschappelijk probleem. De overvloed aan ongezond eten maakt ons ziek. Veel ziekten, zoals diabetes type 2 en hartziekten, zouden een stuk minder voorkomen in een omgeving waar gezond en ongezond eten in balans is met elkaar.”

Diabetes type 2 herkennen Volgens het Diabetes Fonds is prediabetes „een sluipmoordenaar”, daarom heeft het Fonds een test gemaakt om te kijken of je risico loopt op diabetes en hoeveel dan. Diabetes type 2 zou je kunnen herkennen aan de volgende symptomen: Je bent moe

Je valt af

Je hebt veel dorst

Je moet veel plassen

Je hebt vaak blaasontsteking

Bij vrouwen: jeuk aan de schaamlippen

Bij mannen: vaak ontsteking van de eikel

Hoe werkt eetdrammen?

Volgens het Voedingscentrum laat onderzoek duidelijk zien dat consumenten en experts zich maar al te goed realiseren dat een ongezond voedingspatroon problematisch kan zijn voor je gezondheid. Toch koppelen ze dit maar zelden aan de omgeving, terwijl dit volgens het Voedingscentrum een grote rol speelt in eetgedrag. Het is volgens hen simpelweg gewoon geworden dat eten tegenwoordig overal én altijd toegankelijk is.

„Eetdrammen speelt in op het oerbrein, we hebben een aangeboren voorkeur voor vet, zoet en zout eten”, zo legt gedragsexpert Liesbeth Velema van het Voedingscentrum uit. „Die dingen wijzen op (veel) calorieën en dus overleven. Zodra calorierijk voedsel in de buurt is, willen mensen het graag hebben. Als het om eten gaat, maken onze hersenen veel keuzes automatisch, dat bespaart namelijk denkenergie.”

Meer maatregelen vanuit overheid

Volgens Velema denken we dat we vrij kunnen kiezen, maar zorgt een overvloed aan ongezond aanbod, reclame en aanbiedingen ervoor dat we toch vaak ongezonde producten kopen. Hierdoor zit dat een gezonde samenleving in de weg. Volgens het Voedingscentrum zou het veel eerlijker zijn als iedereen die eten verkoopt, ook meer gezonde dingen gaat aanbieden.

Ook vindt de organisatie dat de overheid ervoor moet zorgen dat groente en fruit goedkoper wordt en dat kindermarketing er niet meer mag zijn. Ze benadrukken dat ongezond eten niet verboden hoeft te worden, maar dat gezond en duurzaam eten simpelweg genormaliseerd moet worden. „Het gaat om de balans tussen gezond en ongezond eten een beetje herstellen. Je eerlijke keuzes te bieden”, aldus het Voedingscentrum.

Tips om eetdrammen tegen te gaan

Omdat het nog wel een tijdje kan duren voordat dergelijke veranderingen worden ingevoerd, deelt het Voedingscentrum een aantal handige tips. Deze adviezen kunnen je helpen om minder gevoelig te worden voor eetdrammen en gezondere keuzes te maken.

Bereid je voor op eetgedram: probeer voor jezelf vast te stellen wanneer je snel verleid wordt. En vraag jezelf af welke keuze je in zo’n geval écht zou willen maken?

Maak een ‘als-dan-plan’: bereid je hersenen erop voor om de situatie te herkennen en anders te reageren. Als jij bijvoorbeeld op een verjaardag gewend bent om veel te eten en alle remmen los te laten, kun je afspreken met jezelf om voortaan alleen een klein stuk taart te nemen en verder niks. En als je bijvoorbeeld veel met de trein reist en op stations vaak voor iets ongezonds zwicht, kun je dat voorkomen door voortaan zelf iets gezonds mee te nemen.

Zorg ervoor dat je vooral veel gezonde voeding in huis hebt en minder ongezonde voeding. Vind jij het lastig om van ongezonde voeding af te blijven als het thuis ligt? Dan kun je ook met jezelf afspreken om het helemaal niet meer in huis te halen.

Ben jij gevoelig voor groepsdruk? Probeer dan met je vrienden of familie af te spreken om samen wat vaker gezonde en duurzame eetkeuzes te maken. Of vraag om steun: zeg bijvoorbeeld dat je minder wil snoepen en vraag of anderen je daarbij willen helpen.

