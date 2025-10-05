Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: fruit kan (vooral) vrouwen helpen hun longen te beschermen, zo zit dat

Meer fruit eten kan helpen de longen te beschermen tegen schadelijke effecten van luchtvervuiling, vooral bij vrouwen.

Dat blijkt uit onderzoek dat is gepresenteerd tijdens het European Respiratory Society Congress in Amsterdam.

Antioxidanten tegen fijnstof

Onderzoekster Pimpika Kaewsri keek naar de invloed van voeding op longfunctie in combinatie met luchtvervuiling. „Meer dan 90 procent van de wereldbevolking wordt blootgesteld aan luchtvervuiling boven de richtlijnen van de WHO. Uit eerdere studies blijkt dat dit de longfunctie kan aantasten”, zei Kaewsri tijdens het congres.

Ze voegde daaraan toe dat een gezond dieet, vooral rijk aan groenten en fruit, in verband wordt gebracht met een betere gezondheid van de longen. „We wilden onderzoeken of een gezonde voeding de schadelijke effecten van luchtvervuiling deels kan compenseren.”

Grootschalig onderzoek naar de invloed van fruit op je longen

Voor de studie gebruikten de onderzoekers gegevens van bijna 200.000 deelnemers uit de UK Biobank. Ze keken naar de consumptie van fruit, groente en volkorenproducten en vergeleken dit met de hoeveelheid lucht die in één seconde uitgeademd kan worden (FEV1) en blootstelling aan fijnstof (PM2.5).

Uit de resultaten bleek dat vrouwen die vier of meer porties fruit per dag aten, minder terugval in de functie van hun longen hadden bij blootstelling aan fijnstof dan vrouwen die minder fruit aten. Volgens Kaewsri kan dit effect worden verklaard door antioxidanten en ontstekingsremmende stoffen in fruit. „Die helpen waarschijnlijk de stress en ontstekingen door fijnstof te verminderen.”

Alleen bij vrouwen Mannen rapporteerden in de studie over het algemeen een lagere fruitinname dan vrouwen. Dat kan verklaren waarom het beschermende effect vooral bij vrouwen werd gevonden. Kaewsri wil in vervolgonderzoek bekijken of voeding ook op langere termijn veranderingen in longfunctie kan beïnvloeden.

Gezonde voeding én beleid

Een andere onderzoeker, Sara De Matteis, benadrukt dat een gezond dieet belangrijk is, maar dat toegang daartoe niet voor iedereen gelijk is. „Een plantaardig rijk dieet zou vanaf de basisschool moeten worden gestimuleerd, niet alleen om chronische ziekten te voorkomen, maar ook om de CO₂-voetafdruk van vleesrijke diëten te verkleinen. Dat neemt echter niet weg dat overheden de verantwoordelijkheid hebben om luchtvervuiling zo laag mogelijk te houden. Er is geen veilige grens voor blootstelling.”

