Kritiek op campagne Eetdrammers van Voedingscentrum: ‘Politiek correct, overheidsgeld weer netjes uitgegeven’

Met de nieuwe campagne ‘Eetdrammers’ van het Voedingscentrum keert het instituut zich tegen de opdringerige marketing van de industrie die ons fastfood laat eten. ‘Eetdrammers’ maakt de tongen los en lang niet altijd positief. Nieuws van de Dag ging gisteravond op de campagne in.

De campagne slaat volgens critici de plank mis. Oud-psychiater Bram Bakker, die deze week ook in de documentaire over Mo Ihattaren te zien was, legt in de uitzending uit wat zulke acties doen met ons eetgedrag. In het algemeen zegt Bakker erover: „Het is politiek correct. Het voedingsinstituut heeft de euro’s weer waargemaakt.”

‘Dag in dag uit krijgen we te maken met eetdrammen’

Zelf meldt het Voedingscentrum over de campagne Eetdrammers: „Gezond eten wordt ons ongelooflijk moeilijk gemaakt. Dag in dag uit krijgen we te maken met eetdrammen. Let er maar eens op, als je het doorhebt, zie je het overal. Op straat, in de supermarkt, op sociale media, op kinderspeelplekken, in de sportkantine, zelfs bij de bouwmarkt. Overal is een overvloed aan ongezond eten, steeds meer en meer. En dat is geen toeval. Grote bedrijven stoppen elke dag miljoenen euro’s in marketing en slimme trucs om ons ongezond te laten kiezen.”

Verslaggever Pim Markering van Nieuws van de dag gaat de straat op met de opvallende leuzen uit de campagne. Je ziet in de video hierboven wat mensen ervan vinden. Is de campagne zelf ook niet drammerig?, is de vraag. Kijk en oordeel zelf…

Fastfoodindustrie veel slimmer dan de campagne

Bram Bakker legt uit waarom ‘Eetdrammers’ „hélemaal niets gaat helpen”. „Omdat wij ongelooflijk ongezond eten. We zijn allemaal dol op koolhydraten, die hebben we helemaal niet nodig. Dus we worden de hele dag verleid om voedsel te eten dat niet goed voor ons is. Partijen die dat doen en daar leuk aan verdienen, zijn veel slimmer dan deze campagne.”

Metro sprak onlangs met hoogleraar Martijn Brouwers over ongezond eten. Het ging toen vooral over de industrie die onze suikerdrang blijft stillen.

