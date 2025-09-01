Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: gezonder eten in omgeving leidt tot gezonder eetgedrag

Appels bij de kassa leggen helpt niet, zolang de schappen volstaan met koek en chips. Dat stelt voedings- en gezondheidswetenschapperr Maartje Poelman, die onderzocht hoe onze omgeving ons eetgedrag beïnvloedt. Pas als het ongezonde aanbod afneemt, kiezen we volgens haar vanzelf vaker voor gezond(er).

Poelman presenteert haar onderzoek tijdens de opening van het academisch jaar van de Wageningen University & Research (WUR).

Overgewicht en ziekten hangt samen met omgeving

Het aantal mensen met overgewicht neemt al jaren toe. De helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar en de voorspelling is dat dit zal stijgen tot 64 procent in 2050. Het percentage stijgt in elke leeftijdsgroep, maar neemt het meest toe in de groep 18 tot en met 44 jaar. Ook het aantal kinderen met overgewicht stijgt.

Aan De Telegraaf legt Poelman uit dat de toename van overgewicht en chronische ziekten samenhangt met de omgeving. Het aanbod en promoties van voedingsmiddelen die niet in een gezond eetpatroon passen, hebben volgens haar de overhand. „In supermarkten draagt 80 procent van het aanbod en de aanbiedingen niet bij aan een gezond voedingspatroon, in de horeca zijn die aantallen eigenlijk nog hoger. En ondertussen kun je tegenwoordig altijd eten kopen, en word je continu verleid om vooral ongezonde producten te kopen.”

‘Meeste effect als je ongezonde producten weghaalt’

Haar conclusie: we kunnen mensen wel leren wat gezond en ongezond is, maar dat heeft weinig zin in een wereld als deze (waar het ongezonde eten en drinken je om de oren vliegt). „Als je verhoudingsgewijs meer gezond eten aanbiedt, gaan mensen dat ook meer eten.”

De oplossing? Een deel van die ongezonde producten weghalen. Dat heeft volgens haar het meest effect.„Fruit bij de kassa neerleggen is minder effectief zolang het ongezonde aanbod blijft liggen. En de huidige verdienmodellen van retailers sluiten doorgaans beter aan bij het ongezondere aanbod”, zegt ze tegen de krant.

Meer inzetten op gezondere producten

Poelman pleit voor 50 procent ongezonde producten in de supermarkt, in plaats van de huidige 80. Ook mogen we volgens haar kritischer zijn op marketing als reclames voor gezonde voedingsmiddelen. Ook het kabinet wil de marketing van snoep en drankjes voor kinderen beperken. Denk aan het verbannen van tekenfilmfiguren op snoepverpakkingen en een verbod op tv-reclames voor koek overdag.

Het helpt als er meer wordt ingezet op de verkoop van gezonde producten, betuigt de voedingswetenschapper. „Maar omdat gezond voedsel vaak hogere productiekosten heeft en ongezond voedsel goedkoper te produceren en te bewaren is, zijn aanvullende maatregelen nodig om de prijs van gezond eten echt omlaag te krijgen.”

Meer weten over gezondheid? In deze stukken helpen we je op weg:

Vorige Volgende

Reacties